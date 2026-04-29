Clima en Buenos Aires: cuál será la temperatura máxima este 29 de abril de 2026
Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 21°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.
El pronóstico para Buenos Aires este 29 de abril de 2026 indica una máxima de 21° y una mínima de 10°. Con vientos de 22 - 46 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.
Pronóstico para hoy en Buenos Aires
Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 21°.
Viento: 22 - 46 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.
Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 23°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:26
|Puesta del sol
|18:11
|Horas de luz
|10h 45m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|96%
Radar meteorológico – Buenos Aires
¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires?
Para este 29 de abril de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 21°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?
El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:26 y se pone a las 18:11, dando aproximadamente 10h 45m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?
El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Buenos Aires?
El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?
Para este 29 de abril de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 22 - 46 km/h.
Ubicación de Buenos Aires
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|14°
|14°
|Noroeste 17 - 33 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|14°
|14°
|Noroeste 17 - 33 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|14°
|14°
|Noroeste 17 - 32 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|13°
|13°
|Noroeste 17 - 33 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|13°
|13°
|Noroeste 16 - 32 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|06:00
|13°
|13°
|Noroeste 16 - 32 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|07:00
|13°
|13°
|Noroeste 18 - 34 km/h
|0%
|Cubierto
|08:00
|14°
|14°
|Noroeste 22 - 45 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|15°
|15°
|Noroeste 20 - 43 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|15°
|15°
|Noroeste 19 - 41 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|17°
|17°
|Noroeste 21 - 44 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|18°
|18°
|Noroeste 21 - 45 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|19°
|19°
|Noroeste 20 - 45 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|20°
|20°
|Oeste 19 - 42 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|21°
|21°
|Oeste 19 - 42 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|21°
|21°
|Oeste 19 - 41 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|20°
|20°
|Oeste 15 - 39 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|18°
|18°
|Oeste 11 - 29 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|16°
|16°
|Suroeste 9 - 20 km/h
|0%
|Cielo despejado
|20:00
|15°
|15°
|Suroeste 8 - 17 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|13°
|13°
|Suroeste 6 - 14 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|12°
|12°
|Suroeste 6 - 10 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|11°
|11°
|Suroeste 5 - 9 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|11°
|11°
|Suroeste 4 - 7 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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