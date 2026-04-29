Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 22 - 46 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.

Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.

Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 23°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.