Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 29 de abril de 2026, 10:00
Conurbano de la provincia de Buenos Aires
Conurbano de la provincia de Buenos Aires

El pronóstico para Buenos Aires este 29 de abril de 2026 indica una máxima de 21° y una mínima de 10°. Con vientos de 22 - 46 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires

Mañana
Cubierto
15°
Viento
Noroeste 20 - 43 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
20°
Viento
Oeste 15 - 39 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
12°
Viento
Suroeste 6 - 10 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 22 - 46 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 21°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:26
Puesta del sol18:11
Horas de luz10h 45m
Fase lunarCreciente
Iluminación96%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires?

Para este 29 de abril de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:26 y se pone a las 18:11, dando aproximadamente 10h 45m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 29 de abril de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 22 - 46 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Noroeste 17 - 33 km/h 0% Nubes y claros
02:00 14° 14° Noroeste 17 - 33 km/h 0% Nubes y claros
03:00 14° 14° Noroeste 17 - 32 km/h 0% Nubes y claros
04:00 13° 13° Noroeste 17 - 33 km/h 0% Nubes y claros
05:00 13° 13° Noroeste 16 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 13° 13° Noroeste 16 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 13° 13° Noroeste 18 - 34 km/h 0% Cubierto
08:00 14° 14° Noroeste 22 - 45 km/h 0% Cubierto
09:00 15° 15° Noroeste 20 - 43 km/h 0% Cubierto
10:00 15° 15° Noroeste 19 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 17° 17° Noroeste 21 - 44 km/h 0% Nubes y claros
12:00 18° 18° Noroeste 21 - 45 km/h 0% Nubes y claros
13:00 19° 19° Noroeste 20 - 45 km/h 0% Nubes y claros
14:00 20° 20° Oeste 19 - 42 km/h 0% Nubes y claros
15:00 21° 21° Oeste 19 - 42 km/h 0% Soleado
16:00 21° 21° Oeste 19 - 41 km/h 0% Soleado
17:00 20° 20° Oeste 15 - 39 km/h 0% Soleado
18:00 18° 18° Oeste 11 - 29 km/h 0% Soleado
19:00 16° 16° Suroeste 9 - 20 km/h 0% Cielo despejado
20:00 15° 15° Suroeste 8 - 17 km/h 0% Cielo despejado
21:00 13° 13° Suroeste 6 - 14 km/h 0% Cielo despejado
22:00 12° 12° Suroeste 6 - 10 km/h 0% Cielo despejado
23:00 11° 11° Suroeste 5 - 9 km/h 0% Cielo despejado
24:00 11° 11° Suroeste 4 - 7 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.