Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Tormentas en Buenos Aires: hasta cuándo llueve y cómo sigue el clima, según el Servicio Meteorológico

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica cuál será el punto más fuertes de las lluvias en el AMBA y cuándo mejora el clima.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 7 de junio de 2026 a las 15:00
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Hasta cuándo llueve en el AMBA.
Hasta cuándo llueve en el AMBA.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El fin de semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y sus alrededores estuvo atravesado por nubes grises cargadas de agua. Este domingo 7 de junio, las tormentas se hicieron presentes en la zona y se extenderán durante varias horas. En ese contexto, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó cuándo deja de llover y cómo estará el clima durante esta semana.

Cuál será el punto más fuerte de las lluvias

El momento con lluvias más fuertes se concentrará durante el lunes a la madrugada y la mañana, cuando se esperan las precipitaciones más intensas. En esa franja, el mal tiempo tendrá mayor capacidad de hacerse sentir con fuerza, no solo por la cantidad de agua que pueda caer en poco tiempo, sino también por el impacto directo en el día. Visibilidad reducida, tránsito más lento y una atmósfera cargada marcará el pulso de la jornada desde temprano.

Hasta cuándo llueve en Buenos Aires

Con el correr de las horas, el escenario empezará a cambiar: durante la tarde, las lluvias pasarán a ser más aisladas, señal de que el sistema comenzará a perder intensidad, mientras que hacia la noche de mañana el pronóstico ya muestra un cielo parcialmente nublado y apenas un 10% de probabilidad de precipitación.

Ese dato anticipa que el tramo más inestable quedará atrás antes de terminar el día, y que el martes ya llegará sin lluvias en el pronóstico, con una mejora más clara y sostenida en las condiciones del tiempo.

Contenido Recomendado

Domingo gris, húmedo y ventoso en Buenos Aires:a qué hora llegan las lluvias, según el SMN

Domingo gris, húmedo y ventoso en Buenos Aires: a qué hora llegan las lluvias, según el SMN

Pronóstico en Tucumán:cómo estará el tiempo hoy, 7 de junio de 2026

Pronóstico en Tucumán: cómo estará el tiempo hoy, 7 de junio de 2026
Lluvias, tormentas y frío. Foto: NA

El pronóstico del tiempo en Buenos Aires para esta semana

  • Lunes: mínima de 12 °C y máxima de 15 °C, con lluvias fuertes a la madrugada/mañana, que bajarán su intensidad recién a la noche.
  • Martes: mínima de 11 °C y máxima de 15 °C con cielo parcialmente nublado. No se esperan lluvias.
  • Miércoles: mínima de 10 °C y máxima de 15 °C con cielo mayormente nublado.
  • Jueves: mínima de 10 °C y máxima de 16 °C con cielo parcialmente nublado.

Cómo impactarán las tormentas en el día a día

Este fenómeno marcará un quiebre claro en el ritmo de la semana. Después de un arranque dominado por la lluvia y la inestabilidad, el mejoramiento del tiempo durante el lunes por la noche permitirá dejar atrás el tramo más incómodo del pronóstico. Eso se traducirá en una recuperación progresiva de la rutina diaria, con mejores condiciones para circular, menos complicaciones en traslados y un escenario más favorable para actividades que habían quedado condicionadas por el mal tiempo.

Además, el hecho de que el martes ya no presente lluvias cambia por completo la percepción de la semana, ya que el foco deja de estar en la tormenta y pasa a la evolución del ambiente después del agua. Si bien todavía queda humedad remanente y algo de nubosidad, el panorama empezará a mostrar una cara más estable, con una sensación general de alivio después de varias horas de cielo cargado, lluvia y un clima mucho más pesado.

Recomendaciones del SMN por lluvias

  • Evitá salir.
  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
ClimaServicio Meteorológico NacionalLluvias
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Se vienen 48 horas de tormentas:hasta cuándo llueve y cómo sigue el clima en la semana

    Se vienen 48 horas de tormentas: hasta cuándo llueve y cómo sigue el clima en la semana

  2. Domingo gris, húmedo y ventoso en Buenos Aires:a qué hora llegan las lluvias, según el SMN

    Domingo gris, húmedo y ventoso en Buenos Aires: a qué hora llegan las lluvias, según el SMN

  3. Se viene un tormentón de dos días en Buenos Aires:cuándo llueve, según el Servicio Meteorológico

    Se viene un tormentón de dos días en Buenos Aires: cuándo llueve, según el Servicio Meteorológico

  4. Empieza un tormentón de varios días en Buenos Aires:a qué hora llueve y hasta cuándo sigue el fenómeno

    Empieza un tormentón de varios días en Buenos Aires: a qué hora llueve y hasta cuándo sigue el fenómeno

  5. Pronóstico en Chaco:cómo estará el tiempo hoy, 7 de junio de 2026

    Pronóstico en Chaco: cómo estará el tiempo hoy, 7 de junio de 2026
Lo último
También podría interesarte
Política

Argentina podría ser socio comercial del Reino Unido:el acuerdo comercial interrogantes por las Islas Malvinas

Argentina podría ser socio comercial del Reino Unido: el acuerdo comercial interrogantes por las Islas Malvinas

La reforma electoral, en pausa:el Gobierno no consigue respaldo para eliminar las PASO y se retrasa el debate en el Senado

Cazas F-16:pilotos argentinos completaron vuelos en solitario y avanza la compra de nuevos aviones

El Gobierno convocó a la mesa política:las nuevas reformas que impulsará en el Congreso

Economía

Descuentos de ANSES en supermercados:dónde comprar con rebajas de hasta el 25% y tope de reintegro de 35.000 pesos

Descuentos de ANSES en supermercados: dónde comprar con rebajas de hasta el 25% y tope de reintegro de 35.000 pesos

Qué es y cómo funciona el plazo fijo UVA, la inversión que más eligen los argentinos para proteger sus pesos de la inflación

Damián Betular sacó una línea de golosinas de “Toy Story 5″:cuánto cuestan y dónde comprarlas

Paro de colectivos:la UTA amenaza con una medida de fuerza en el AMBA y reclama aumentos salariales

Internacionales

El único país de Sudamérica que no tiene trenes:es vecino de Argentina y se conectan mediante un llamativo cruce fronterizo

El único país de Sudamérica que no tiene trenes: es vecino de Argentina y se conectan mediante un llamativo cruce fronterizo

Balotaje en Perú:más de 27 millones de electores votan por Fujimori o Sánchez en una decisión histórica

¿Crisis en el Mundial 2026?:Irán denuncia discriminación en la entrega de sus visados y debió mudar su sede a Tijuana

El papa León XIV le pidió a los jóvenes en Madrid que sean “la chispa de una humanidad nueva”