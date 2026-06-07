Tormentas en Buenos Aires: hasta cuándo llueve y cómo sigue el clima, según el Servicio Meteorológico

Hasta cuándo llueve en el AMBA.

El fin de semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y sus alrededores estuvo atravesado por nubes grises cargadas de agua. Este domingo 7 de junio, las tormentas se hicieron presentes en la zona y se extenderán durante varias horas. En ese contexto, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó cuándo deja de llover y cómo estará el clima durante esta semana.

Cuál será el punto más fuerte de las lluvias

El momento con lluvias más fuertes se concentrará durante el lunes a la madrugada y la mañana, cuando se esperan las precipitaciones más intensas. En esa franja, el mal tiempo tendrá mayor capacidad de hacerse sentir con fuerza, no solo por la cantidad de agua que pueda caer en poco tiempo, sino también por el impacto directo en el día. Visibilidad reducida, tránsito más lento y una atmósfera cargada marcará el pulso de la jornada desde temprano.

Hasta cuándo llueve en Buenos Aires

Con el correr de las horas, el escenario empezará a cambiar: durante la tarde, las lluvias pasarán a ser más aisladas, señal de que el sistema comenzará a perder intensidad, mientras que hacia la noche de mañana el pronóstico ya muestra un cielo parcialmente nublado y apenas un 10% de probabilidad de precipitación.

Ese dato anticipa que el tramo más inestable quedará atrás antes de terminar el día, y que el martes ya llegará sin lluvias en el pronóstico, con una mejora más clara y sostenida en las condiciones del tiempo.

Lluvias, tormentas y frío. Foto: NA

El pronóstico del tiempo en Buenos Aires para esta semana

Lunes: mínima de 12 °C y máxima de 15 °C, con lluvias fuertes a la madrugada/mañana, que bajarán su intensidad recién a la noche.

Martes: mínima de 11 °C y máxima de 15 °C con cielo parcialmente nublado. No se esperan lluvias.

Miércoles: mínima de 10 °C y máxima de 15 °C con cielo mayormente nublado.

Jueves: mínima de 10 °C y máxima de 16 °C con cielo parcialmente nublado.

Cómo impactarán las tormentas en el día a día

Este fenómeno marcará un quiebre claro en el ritmo de la semana. Después de un arranque dominado por la lluvia y la inestabilidad, el mejoramiento del tiempo durante el lunes por la noche permitirá dejar atrás el tramo más incómodo del pronóstico. Eso se traducirá en una recuperación progresiva de la rutina diaria, con mejores condiciones para circular, menos complicaciones en traslados y un escenario más favorable para actividades que habían quedado condicionadas por el mal tiempo.

Además, el hecho de que el martes ya no presente lluvias cambia por completo la percepción de la semana, ya que el foco deja de estar en la tormenta y pasa a la evolución del ambiente después del agua. Si bien todavía queda humedad remanente y algo de nubosidad, el panorama empezará a mostrar una cara más estable, con una sensación general de alivio después de varias horas de cielo cargado, lluvia y un clima mucho más pesado.

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