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Temperaturas y lluvias en Corrientes: los datos del tiempo hoy, 13 de junio de 2026

Hoy en Corrientes se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 20°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Esquina, en Corrientes. Foto: Facebook / Municipalidad de la Ciudad de Esquina.
Esquina, en Corrientes. Foto: Facebook / Municipalidad de la Ciudad de Esquina.
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Si vivís en Corrientes o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 20°. Con un cielo cubierto, la jornada en Corrientes promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 11° para este 13 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Corrientes

Mañana
Nubes y claros
13°
Viento
Noreste 8 - 17 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
19°
Viento
Este 4 - 13 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
14°
Viento
Sureste 5 - 10 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Corrientes se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 8 - 22 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.

Máxima: 20°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:42
Puesta del sol18:07
Horas de luz10h 25m
Fase lunarMenguante
Iluminación3%

Radar meteorológico – Corrientes

¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes?

Para este 13 de junio de 2026, el pronóstico en Corrientes indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?

El sol sale hoy en Corrientes a las 07:42 y se pone a las 18:07, dando aproximadamente 10h 25m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?

El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Corrientes?

El pronóstico para hoy en Corrientes indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?

Para este 13 de junio de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 8 - 22 km/h.

Ubicación de Corrientes

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Norte 6 - 10 km/h 0% Cubierto
02:00 15° 15° Norte 4 - 10 km/h 0% Cubierto
03:00 12° 12° Noreste 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
04:00 12° 12° Noreste 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
05:00 12° 12° Noreste 5 - 9 km/h 0% Nubes y claros
06:00 12° 12° Noreste 5 - 9 km/h 0% Cielo despejado
07:00 11° 11° Este 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
08:00 11° 11° Este 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
09:00 13° 13° Noreste 8 - 17 km/h 0% Nubes y claros
10:00 15° 15° Noreste 7 - 18 km/h 0% Nubes y claros
11:00 17° 17° Noreste 8 - 20 km/h 0% Nubes y claros
12:00 18° 18° Noreste 8 - 22 km/h 0% Nubes y claros
13:00 19° 19° Noreste 7 - 22 km/h 0% Nubes y claros
14:00 20° 20° Noreste 6 - 19 km/h 0% Nubes y claros
15:00 20° 20° Noreste 5 - 17 km/h 0% Nubes y claros
16:00 20° 20° Noreste 5 - 16 km/h 0% Nubes y claros
17:00 19° 19° Este 4 - 13 km/h 0% Nubes y claros
18:00 17° 17° Sureste 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros
19:00 16° 16° Sureste 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros
20:00 15° 15° Sureste 5 - 9 km/h 0% Nubes y claros
21:00 14° 14° Sureste 6 - 10 km/h 0% Nubes y claros
22:00 14° 14° Sureste 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
23:00 14° 14° Sureste 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
24:00 14° 14° Sureste 6 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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