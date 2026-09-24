comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

¿Cómo estará el clima hoy en Buenos Aires? El pronóstico para este 24 de septiembre de 2026

Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 22°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Ciudad de La Plata
Ciudad de La Plata Foto: Archivo
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires? Para este 24 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 22° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 12° para este 24 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
15°
Viento
Norte 15 - 32 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
21°
Viento
Norte 19 - 39 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
17°
Viento
Norte 14 - 29 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 19 - 40 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 26° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 22°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:38
Puesta del sol18:49
Horas de luz12h 11m
Fase lunarCreciente
Iluminación95%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Buenos Aires?

Para este 24 de septiembre de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 06:38 y se pone a las 18:49, dando aproximadamente 12h 11m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 24 de septiembre de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 19 - 40 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Norte 18 - 36 km/h 0% Cubierto
02:00 14° 14° Noroeste 16 - 34 km/h 0% Cubierto
03:00 13° 13° Noroeste 17 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 13° 13° Noroeste 16 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 13° 13° Noroeste 15 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 13° 13° Noroeste 15 - 29 km/h 0% Nubes y claros
07:00 12° 12° Noroeste 14 - 28 km/h 0% Nubes y claros
08:00 13° 13° Norte 15 - 30 km/h 0% Nubes y claros
09:00 15° 15° Norte 15 - 32 km/h 0% Nubes y claros
10:00 16° 16° Norte 16 - 37 km/h 0% Nubes y claros
11:00 17° 17° Norte 16 - 37 km/h 0% Nubes y claros
12:00 18° 18° Norte 16 - 38 km/h 0% Nubes y claros
13:00 20° 20° Norte 17 - 40 km/h 0% Soleado
14:00 20° 20° Norte 17 - 40 km/h 0% Soleado
15:00 21° 21° Norte 18 - 40 km/h 0% Soleado
16:00 21° 21° Norte 18 - 40 km/h 0% Nubes y claros
17:00 21° 21° Norte 19 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 20° 20° Norte 16 - 38 km/h 0% Nubes y claros
19:00 18° 18° Norte 15 - 30 km/h 0% Soleado
20:00 18° 18° Norte 15 - 28 km/h 0% Cielo despejado
21:00 17° 17° Norte 15 - 28 km/h 0% Cielo despejado
22:00 17° 17° Norte 14 - 29 km/h 0% Nubes y claros
23:00 17° 17° Norte 15 - 28 km/h 0% Nubes y claros
24:00 17° 17° Noroeste 17 - 33 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Buenos Airestiempo en Buenos Aires hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Se vienen 24 horas de lluvia al AMBA:cuándo llueve y baja la temperatura, según el Servicio Meteorológico Nacional

    Se vienen 24 horas de lluvia al AMBA: cuándo llueve y baja la temperatura, según el Servicio Meteorológico Nacional

  2. Alerta roja por lluvias extremas:un río atmosférico amenaza con un diluvio y corte de rutas

    Alerta roja por lluvias extremas: un río atmosférico amenaza con un diluvio y corte de rutas

  3. Se aproximan las lluvias a Buenos Aires:qué día exacto cambia el tiempo y cuándo mejora el clima

    Se aproximan las lluvias a Buenos Aires: qué día exacto cambia el tiempo y cuándo mejora el clima

  4. Qué hacer ante una tormenta fuerte:las recomendaciones del SMN frente a una alerta meteorológica

    Qué hacer ante una tormenta fuerte: las recomendaciones del SMN frente a una alerta meteorológica

  5. El daño silencioso que la lluvia ácida causa en los vehículos y cómo frenarlo antes de que sea demasiado tarde

    El daño silencioso que la lluvia ácida causa en los vehículos y cómo frenarlo antes de que sea demasiado tarde
Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei reivindicó la política de ajuste y defendió su gobierno:“Somos los que más hicimos por los sectores vulnerables”

Javier Milei reivindicó la política de ajuste y defendió su gobierno: “Somos los que más hicimos por los sectores vulnerables”

En Nueva York:así fue el encuentro entre Axel Kicillof y el alcalde Zohran Mamdani

Javier Milei en la Asamblea General de la ONU:el detalle de la corbata que eligió y quién se la regaló

Milei habló tras su discurso en la ONU y aseguró que a la Argentina “le salen los dólares por las orejas”

Economía

Argentina y EE.UU. firmaron un millonario acuerdo de inversiones para impulsar proyectos de infraestructura en el país

Argentina y EE.UU. firmaron un millonario acuerdo de inversiones para impulsar proyectos de infraestructura en el país

ANSES paga hasta $420.000 para aprender un oficio:quiénes pueden solicitar esta ayuda antes de noviembre

Crisis autopartista:dos empresas cierran por el fin de la Amarok nacional y solo 16 de 60 proveedores seguirán con Volkswagen

Fue al Kentucky de Corrientes, pidió una pizza mitad muzzarella con jamón, mitad pepperoni y bebidas:mostró el ticket final

Internacionales

Delcy Rodríguez en la ONU:resaltó su relación con Donald Trump y prometió que habrá elecciones en Venezuela

Delcy Rodríguez en la ONU: resaltó su relación con Donald Trump y prometió que habrá elecciones en Venezuela

Una estudiante inventó que su profesora había muerto, publicó un aviso fúnebre falso y logró que suspendan las clases

Portugal prohibió el uso del burka:la cifra con la que multará a las mujeres por cubrirse el rostro

Condenaron a Harvey Weinstein a 15 años de prisión por agresión sexual contra una asistente