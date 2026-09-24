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¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz? El pronóstico para este 24 de septiembre de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de -3° y una máxima de 8°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz? Para este 24 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de que se sentirá con más fuerza entre las 16h y las 18h. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de -3° para este 24 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
Viento
Oeste 10 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
Viento
Oeste 18 - 32 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Oeste 16 - 26 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de -3° y llegará a una máxima de .

Viento: 18 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 0°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 10° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 8°
Mínima: -3°
Sensación Térmica: -4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:20
Puesta del sol19:37
Horas de luz12h 17m
Fase lunarCreciente
Iluminación95%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz?

Para este 24 de septiembre de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de -3° y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 07:20 y se pone a las 19:37, dando aproximadamente 12h 17m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 24 de septiembre de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 18 - 34 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 12 - 20 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Suroeste 11 - 19 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Suroeste 11 - 18 km/h 0% Cielo despejado
04:00 -1° -1° Suroeste 11 - 18 km/h 0% Cielo despejado
05:00 -1° -1° Suroeste 11 - 18 km/h 0% Cielo despejado
06:00 -2° -2° Suroeste 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado
07:00 -2° -2° Suroeste 9 - 16 km/h 0% Soleado
08:00 -2° -2° Oeste 10 - 15 km/h 0% Soleado
09:00 Oeste 10 - 18 km/h 0% Soleado
10:00 Oeste 10 - 20 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Suroeste 12 - 23 km/h 0% Nubes y claros
12:00 Oeste 18 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Oeste 17 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 Oeste 17 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 Oeste 17 - 32 km/h 0% Cubierto
16:00 Oeste 17 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Oeste 18 - 32 km/h 0% Cubierto
18:00 Oeste 17 - 32 km/h 0% Cubierto
19:00 Oeste 12 - 28 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Suroeste 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Suroeste 11 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Oeste 16 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Oeste 17 - 29 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Oeste 15 - 28 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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