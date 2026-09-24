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¿Cómo estará el clima hoy en Santa Fe? El pronóstico para este 24 de septiembre de 2026

Hoy en Santa Fe se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 25°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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Monumento a la Bandera. Foto: argentina.gob.ar
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe? Para este 24 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 25° que se sentirá con más fuerza entre las 16h y las 17h. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 11° para este 24 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Fe: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
15°
Viento
Norte 12 - 25 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
25°
Viento
Norte 16 - 36 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
18°
Viento
Noreste 14 - 25 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Fe se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 25°.

Viento: 17 - 37 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 28° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 29°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 25°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:49
Puesta del sol19:00
Horas de luz12h 11m
Fase lunarCreciente
Iluminación95%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Fe?

Para este 24 de septiembre de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 25°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 06:49 y se pone a las 19:00, dando aproximadamente 12h 11m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 24 de septiembre de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 17 - 37 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Noreste 11 - 22 km/h 0% Cielo despejado
02:00 13° 13° Noreste 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado
03:00 13° 13° Noreste 13 - 23 km/h 0% Cielo despejado
04:00 12° 12° Noreste 13 - 24 km/h 0% Nubes y claros
05:00 12° 12° Noreste 14 - 25 km/h 0% Cielo despejado
06:00 12° 12° Norte 13 - 25 km/h 0% Cielo despejado
07:00 12° 12° Norte 14 - 25 km/h 0% Soleado
08:00 13° 13° Noreste 14 - 27 km/h 0% Soleado
09:00 15° 15° Norte 12 - 25 km/h 0% Soleado
10:00 17° 17° Norte 13 - 29 km/h 0% Nubes y claros
11:00 19° 19° Norte 14 - 31 km/h 0% Nubes y claros
12:00 21° 21° Norte 15 - 34 km/h 0% Nubes y claros
13:00 23° 25° Norte 17 - 36 km/h 0% Nubes y claros
14:00 24° 25° Norte 17 - 37 km/h 0% Nubes y claros
15:00 24° 26° Norte 17 - 37 km/h 0% Nubes y claros
16:00 25° 26° Norte 17 - 36 km/h 0% Nubes y claros
17:00 25° 26° Norte 16 - 36 km/h 0% Soleado
18:00 23° 25° Norte 14 - 29 km/h 0% Nubes y claros
19:00 21° 21° Norte 13 - 26 km/h 0% Nubes y claros
20:00 20° 20° Noreste 14 - 25 km/h 0% Nubes y claros
21:00 19° 19° Noreste 14 - 25 km/h 0% Nubes y claros
22:00 18° 18° Noreste 14 - 25 km/h 0% Nubes y claros
23:00 18° 18° Noreste 15 - 26 km/h 0% Nubes y claros
24:00 18° 18° Norte 15 - 28 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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