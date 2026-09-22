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Se aproximan las lluvias a Buenos Aires: qué día exacto cambia el tiempo y cuándo mejora el clima

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa un aumento de la nubosidad, viento moderado y el regreso de las lluvias en el AMBA. Cómo sigue el clima, día por día.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Vuelve a llover en el AMBA.
Vuelve a llover en el AMBA. Foto: NA
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El clima en Buenos Aires comenzará a mejorar este miércoles, con una recuperación progresiva de las temperaturas y varios días de condiciones estables en el Área Metropolitana. Las tardes serán cada vez más templadas y el termómetro podría alcanzar los 25 °C antes del fin de semana. Sin embargo, el buen tiempo podría durar poco.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un aumento de la nubosidad, viento moderado y el regreso de las lluvias en el AMBA. El cambio también estará acompañado por un descenso térmico, luego de las elevadas marcas previstas para el viernes.

Cuándo vuelve a llover en Buenos Aires

Las primeras probabilidades de lluvia aparecerán durante el domingo y se mantendrán a lo largo de la jornada. El pronóstico indica un 10% de chances de precipitaciones, por lo que podrían producirse algunas lloviznas o lluvias débiles y aisladas sobre determinados sectores del AMBA.

De todos modos, ese porcentaje no permite confirmar un episodio generalizado ni un temporal. El cambio más evidente será el aumento de la nubosidad y el descenso de la temperatura, que pasará de los 25 °C del viernes a una máxima de 20 °C durante el domingo.

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Cuándo mejora el clima en Buenos Aires

La mejora comenzará este miércoles, con cielo parcialmente nublado y temperaturas de entre 7 °C y 18 °C. Aunque la mañana será fría, el termómetro mostrará una recuperación importante durante la tarde, dando inicio a varios días con condiciones más agradables en el AMBA.

El ascenso térmico se profundizará el jueves, cuando la mínima llegue a 11 °C y la máxima alcance los 23 °C. El cielo estará algo nublado y no se esperan precipitaciones, por lo que será una jornada favorable para realizar actividades al aire libre.

Vuelve a llover en el AMBA. Foto: NA.

Viernes con 25 °C: el día más cálido de la semana

El viernes será el día más cálido del pronóstico extendido, con una mínima de 14 °C y una máxima de 25 °C. La jornada tendrá cielo algo nublado y un ambiente con características plenamente primaverales, especialmente durante el mediodía y las primeras horas de la tarde.

El viento también ganará protagonismo y podría alcanzar velocidades de hasta 31 km/h. A pesar de ello, no se prevén lluvias y las condiciones se mantendrán estables, convirtiendo al viernes en la mejor jornada de la semana para organizar actividades al aire libre.

El fin de semana comienza agradable, pero luego cambia el tiempo

El sábado mantendrá condiciones templadas en Buenos Aires, con una mínima de 13 °C y una máxima de 22 °C. El cielo estará parcialmente nublado y, por el momento, no se esperan precipitaciones, aunque comenzarán a aparecer las primeras señales de un posterior aumento de la nubosidad.

El desmejoramiento se sentirá con mayor claridad durante el domingo, cuando el cielo estará mayormente nublado y la máxima bajará hasta los 20 °C. También se esperan vientos de hasta 31 km/h, dentro de un escenario más húmedo e inestable para el cierre del fin de semana.

Pronóstico del AMBA: cómo sigue el clima esta semana

  • Miércoles: mínima de 7 °C y máxima de 18 °C con cielo parcialmente nublado.
  • Jueves: mínima de 11 °C y máxima de 23 °C con cielo algo nublado.
  • Viernes: mínima de 14 °C y máxima de 25 °C con cielo algo nublado y vientos de hasta 31 km/h.
  • Sábado: mínima de 13 °C y máxima de 22 °C con cielo parcialmente nublado.
  • Domingo: mínima de 13 °C y máxima de 20 °C con cielo mayormente nublado, vientos de hasta 31 km/h y 10% de chances de lluvias todo el día.
ClimaServicio Meteorológico Nacional
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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