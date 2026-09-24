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¿Cómo estará el clima hoy en Santiago del Estero? El pronóstico para este 24 de septiembre de 2026

Hoy en Santiago del Estero se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 33°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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Termas de Rio Hondo, Santiago del Estero.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero? Para este 24 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 33° que se sentirá con más fuerza entre las 16h y las 17h. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 14° para este 24 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
18°
Viento
Norte 13 - 26 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
33°
Viento
Noreste 19 - 40 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
26°
Viento
Noreste 16 - 29 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 33°.

Viento: 19 - 40 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 26°.


Mañana se esperan 36° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 37°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 33°
Mínima: 14°
Sensación Térmica: 17°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:04
Puesta del sol19:14
Horas de luz12h 10m
Fase lunarCreciente
Iluminación95%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el clima hoy en Santiago del Estero?

Para este 24 de septiembre de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 33°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 07:04 y se pone a las 19:14, dando aproximadamente 12h 10m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 24 de septiembre de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 19 - 40 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 18° 18° Noreste 15 - 28 km/h 0% Nubes y claros
02:00 17° 17° Noreste 15 - 28 km/h 0% Nubes y claros
03:00 17° 17° Noreste 15 - 28 km/h 0% Nubes y claros
04:00 16° 16° Norte 15 - 27 km/h 0% Nubes y claros
05:00 16° 16° Norte 16 - 29 km/h 0% Nubes y claros
06:00 15° 15° Noreste 14 - 29 km/h 0% Nubes y claros
07:00 15° 15° Noreste 13 - 26 km/h 0% Nubes y claros
08:00 16° 16° Norte 14 - 25 km/h 0% Nubes y claros
09:00 18° 18° Norte 13 - 26 km/h 0% Nubes y claros
10:00 21° 21° Norte 16 - 34 km/h 0% Nubes y claros
11:00 24° 25° Norte 16 - 37 km/h 0% Nubes y claros
12:00 27° 26° Norte 16 - 38 km/h 0% Nubes y claros
13:00 29° 28° Norte 16 - 39 km/h 0% Nubes y claros
14:00 31° 29° Norte 17 - 39 km/h 0% Nubes y claros
15:00 32° 30° Norte 17 - 40 km/h 0% Soleado
16:00 33° 31° Noreste 18 - 40 km/h 0% Soleado
17:00 33° 31° Noreste 19 - 40 km/h 0% Nubes y claros
18:00 32° 30° Noreste 18 - 40 km/h 0% Nubes y claros
19:00 30° 29° Noreste 14 - 37 km/h 0% Nubes y claros
20:00 28° 27° Noreste 14 - 25 km/h 0% Nubes y claros
21:00 27° 27° Noreste 16 - 28 km/h 0% Nubes y claros
22:00 26° 26° Noreste 16 - 29 km/h 0% Nubes y claros
23:00 26° 26° Noreste 17 - 32 km/h 0% Nubes y claros
24:00 25° 26° Noreste 16 - 32 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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