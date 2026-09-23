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Se vienen 24 horas de lluvia al AMBA: cuándo llueve y baja la temperatura, según el Servicio Meteorológico Nacional

El SMN anticipa un cambio en el clima del AMBA después de varios días templados: aumentarán las probabilidades de lluvia, bajará la temperatura y llegarán ráfagas de hasta 50 km/h.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Se esperan lluvias y tormentas para los próximos días.
Se esperan lluvias y tormentas para los próximos días. Foto: REUTERS
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El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volverá a cambiar durante los próximos días. Después de varias jornadas estables y una máxima de 25 °C, el pronóstico anticipa un aumento de la nubosidad, probabilidades de lluvia y un progresivo descenso de las temperaturas.

De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la inestabilidad comenzará el fin de semana y podría mantenerse, de manera intermitente, hasta el lunes.

Cuándo llueve en Buenos Aires

Las probabilidades más altas de lluvia se concentrarán durante la madrugada y la mañana del domingo 27 de septiembre, cuando alcanzarán el 40% en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. La jornada tendrá una mínima de 13 °C, una máxima de 20 °C y abundante nubosidad.

Durante la tarde y la noche, las chances de precipitaciones bajarán al 10%, por lo que el fenómeno podría presentarse de manera aislada y afectar solo algunos sectores. Por el momento, el pronóstico no anticipa tormentas fuertes ni un episodio generalizado sobre todo el AMBA.

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¿Lloverá durante 24 horas en el AMBA?

El período de inestabilidad abarcará parte del domingo y del lunes, pero eso no significa que lloverá sin interrupciones durante 24 horas. Las mayores probabilidades se registrarán al comienzo del domingo, mientras que el resto de la jornada tendrá apenas un 10% de chances de precipitación.

Clima durante el fin de semana
Lluvia en Buenos Aires Foto: NA

El lunes comenzará sin un deterioro importante, aunque las posibilidades de lluvia volverán a aparecer durante la tarde y la noche, nuevamente con un 10%. Es decir, el AMBA podría atravesar casi dos jornadas con condiciones variables.

El fin de semana desmejora después de los 25 °C

Antes del regreso de las lluvias, Buenos Aires tendrá varios días con temperaturas agradables. El jueves presentará una mínima de 11 °C y una máxima de 23 °C, con cielo algo nublado y sin probabilidades importantes de precipitación.

El momento más cálido llegará el viernes, cuando el termómetro alcance los 25 °C. El sábado continuará templado, con registros de entre 13 °C y 22 °C, aunque el cielo parcialmente nublado comenzará a anticipar el cambio previsto para el domingo.

Cuándo baja la temperatura en Buenos Aires

El descenso térmico comenzará a sentirse durante el domingo, cuando la máxima baje a 20 °C, cinco grados menos que el viernes. La combinación de nubosidad, humedad y posibles precipitaciones limitará el calentamiento durante la tarde.

El lunes mantendrá temperaturas similares, con una mínima de 13 °C y una máxima de 20 °C. El cambio más marcado llegará el martes, cuando el termómetro oscile entre los 14 °C y los 18 °C, bajo un cielo mayormente nublado y con ráfagas de hasta 50 km/h.

Pronóstico del AMBA: cómo sigue el clima día por día

  • Jueves: mínima de 11 °C y máxima de 23 °C con cielo algo nublado.
  • Viernes: mínima de 14 °C y máxima de 25 °C con cielo algo nublado.
  • Sábado: mínima de 13 °C y máxima de 22 °C con cielo parcialmente nublado.
  • Domingo: mínima de 13 °C y máxima de 20 °C con 40% de probabilidades de lluvia a la mañana/madrugada y 10% el resto del día.
  • Lunes: mínima de 13 °C y máxima de 20 °C con 10% de chances de lluvia a la tarde/noche.
  • Martes: mínima de 14 °C y máxima de 18 °C con cielo mayormente nublado y ráfagas de hasta 50 km/h.

Cuándo mejora el tiempo en el AMBA

La mejora dependerá de la velocidad con la que se aleje la inestabilidad durante el lunes. Por ahora, el pronóstico muestra bajas probabilidades de lluvia hacia la tarde y la noche, pero no anticipa precipitaciones generalizadas ni tormentas fuertes.

El martes ya no presenta chances destacadas de lluvia, aunque continuará mayormente nublado y ventoso. Por eso, la mejora se dará principalmente en cuanto a las precipitaciones, mientras que la recuperación de las temperaturas podría demorarse algunos días más.

ClimaServicio Meteorológico NacionalPrimavera
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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