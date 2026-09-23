Alerta roja por lluvias extremas: un río atmosférico amenaza con un diluvio y corte de rutas

Lluvias y tormentas fuertes. Foto: Wikimedia Commons

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó este miércoles 23 de septiembre una alerta roja por lluvias en el sector cordillerano de Neuquén y Río Negro, donde se esperan valores de precipitación acumulada de hasta 150 milímetros al menos hasta el jueves, para cuando también rige el aviso.

Ante esta situación, las autoridades tomaron medidas preventivas, las cuales incluyen la suspensión de actividades y la restricción del tránsito en rutas provinciales y nacionales.

Qué zonas están bajo alerta roja por lluvias

La advertencia alcanza principalmente a sectores cordilleranos de Neuquén y Río Negro, donde se esperan precipitaciones fuertes y persistentes. El nivel rojo es el máximo dentro del sistema del SMN y se utiliza ante fenómenos excepcionales con potencial para provocar emergencias o desastres.

El escenario meteorológico está relacionado con el avance de un río atmosférico, una extensa corriente de humedad capaz de transportar grandes cantidades de vapor de agua y generar lluvias prolongadas. Las condiciones más adversas están previstas para este miércoles y el jueves, con una mejora parcial hacia la noche y la madrugada del viernes.

En las zonas más comprometidas, los acumulados podrían alcanzar hasta 150 milímetros de manera localizada. En áreas elevadas, las precipitaciones también pueden presentarse en forma de nieve o como una mezcla de lluvia y nieve, aumentando las dificultades en caminos cordilleranos y pasos de montaña.

Lluvias y tormentas dificultan la circulación. Foto: REUTERS

Suspensión de actividades y restricciones en rutas

Ante la vigencia del máximo nivel de alerta, se dispusieron medidas preventivas para reducir la circulación y evitar situaciones de riesgo. Entre ellas aparecen la suspensión de actividades presenciales y restricciones en rutas nacionales, provinciales, caminos rurales y accesos a zonas turísticas expuestas.

La recomendación principal es no viajar hacia la cordillera mientras continúen las lluvias intensas. Quienes deban circular por razones indispensables deberían consultar previamente el estado de las rutas, respetar los cortes dispuestos por las autoridades y evitar caminos alternativos no habilitados.

También se recomienda mantenerse alejado de ríos, arroyos, lagos, laderas y zonas propensas a inundaciones. Cruzar un curso de agua o circular por una calzada anegada puede resultar extremadamente peligroso, incluso cuando la profundidad aparenta ser reducida.

Alerta por posibles crecidas de ríos y arroyos

Uno de los principales factores bajo vigilancia es el comportamiento de los ríos Neuquén, Limay, Collón Curá y Colorado, cuyas cuencas reciben el aporte de las lluvias cordilleranas y el posterior deshielo. El aumento de las precipitaciones puede elevar los caudales y afectar áreas ribereñas, caminos y puentes.

Como medida preventiva, se había previsto modificar el caudal liberado desde el compensador El Chañar, con el objetivo de disponer de mayor capacidad en los embalses Los Barreales y Mari Menuco. Esta operación busca regular el volumen de agua esperado y amortiguar el impacto de una posible crecida del río Neuquén.

Las autoridades remarcaron que no se trata de precipitaciones breves o tormentas aisladas, sino de lluvias persistentes. Esta característica puede saturar progresivamente los suelos y provocar que arroyos y cursos de montaña respondan con rapidez, incluso después de que las precipitaciones comiencen a disminuir.

Lluvias y tormentas. Foto: REUTERS

Qué significa una alerta roja del SMN

Una alerta roja significa que se esperan fenómenos meteorológicos excepcionales con capacidad para provocar emergencias o desastres. A diferencia de los niveles amarillo y naranja, exige seguir estrictamente las instrucciones de las autoridades y permanecer en un lugar seguro mientras dure el evento.

El SMN recomienda mantenerse informado mediante canales oficiales, preparar una mochila de emergencia y tener disponibles documentos, linterna, radio, teléfono cargado, medicamentos y agua. Si el agua ingresa a una vivienda, se debe cortar el suministro eléctrico únicamente cuando hacerlo no represente un peligro.

Cuándo comenzaría a mejorar el tiempo

Las condiciones más intensas se mantendrán, al menos, hasta el jueves en los sectores cordilleranos bajo alerta. Los informes previos anticipaban una mejora parcial durante la noche del jueves y la madrugada del viernes, aunque podrían continuar períodos de precipitaciones débiles o moderadas hasta el fin de semana.

La reducción de las lluvias no significará que el riesgo termine inmediatamente. Los ríos y arroyos pueden continuar aumentando su caudal varias horas después, mientras los suelos saturados mantienen la posibilidad de derrumbes y desprendimientos. Por eso, las restricciones solo deberían levantarse cuando lo indiquen las autoridades provinciales y nacionales.