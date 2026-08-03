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¿Cómo estará el clima hoy en Buenos Aires? El pronóstico para este 3 de agosto de 2026

Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 17°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (6.7 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo cubierto.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires? Para este 3 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 17° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará chubascos tormentosos con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 10° para este 3 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
12°
Viento
Sureste 9 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
15°
Viento
Este 10 - 20 km/h
Lluvia
40% 1.5 mm
Noche
Cielo despejado
12°
Viento
Sureste 11 - 20 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 13 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 6.7 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 17°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:44
Puesta del sol18:12
Horas de luz10h 28m
Fase lunarMenguante
Iluminación76%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Buenos Aires?

Para este 3 de agosto de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica chubascos tormentosos con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:44 y se pone a las 18:12, dando aproximadamente 10h 28m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica chubascos tormentosos con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 6.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 3 de agosto de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 13 - 29 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Noreste 7 - 23 km/h 0% Cubierto
02:00 14° 14° Noreste 6 - 24 km/h 0% Cubierto
03:00 13° 13° Norte 7 - 21 km/h 0% Nubes y claros
04:00 13° 13° Norte 1 - 11 km/h 0% Nubes y claros
05:00 12° 12° Norte 1 - 2 km/h 0% Nubes y claros
06:00 12° 12° Sureste 1 - 2 km/h 0% Nubes y claros
07:00 11° 11° Sureste 5 - 8 km/h 0% Nubes y claros
08:00 11° 11° Sureste 7 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 12° 12° Sureste 9 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 13° 13° Sureste 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
11:00 15° 15° Sureste 7 - 20 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
12:00 16° 16° Este 10 - 22 km/h 30% 0.8 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13:00 15° 15° Este 12 - 29 km/h 40% 1.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 15° 15° Este 9 - 27 km/h 40% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 15° 15° Este 8 - 22 km/h 50% 0.6 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 15° 15° Sureste 9 - 22 km/h 50% 0.6 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
17:00 15° 15° Este 10 - 20 km/h 40% 1.5 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
18:00 14° 14° Este 12 - 22 km/h 30% 1.1 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
19:00 13° 13° Este 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros
20:00 12° 12° Este 13 - 23 km/h 0% Nubes y claros
21:00 12° 12° Sureste 11 - 23 km/h 0% Nubes y claros
22:00 12° 12° Sureste 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado
23:00 11° 11° Sur 12 - 22 km/h 0% Cielo despejado
24:00 11° 11° Sureste 10 - 22 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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