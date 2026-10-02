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El clima en Buenos Aires hoy, 2 de octubre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 15°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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El pronóstico para Buenos Aires este 2 de octubre de 2026 indica una máxima de 15° y una mínima de . Con vientos de 17 - 33 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
11°
Viento
Este 6 - 17 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
14°
Viento
Este 11 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
13°
Viento
Noreste 16 - 33 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 17 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 15°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:26
Puesta del sol18:55
Horas de luz12h 29m
Fase lunarMenguante
Iluminación61%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Buenos Aires?

Para este 2 de octubre de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 06:26 y se pone a las 18:55, dando aproximadamente 12h 29m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 2 de octubre de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 17 - 33 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Suroeste 4 - 10 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Sur 3 - 7 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Sur 3 - 6 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Sureste 4 - 6 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Sureste 6 - 11 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Este 8 - 14 km/h 0% Soleado
08:00 Este 8 - 17 km/h 0% Nubes y claros
09:00 11° 11° Este 6 - 17 km/h 0% Nubes y claros
10:00 13° 13° Noreste 9 - 23 km/h 0% Nubes y claros
11:00 14° 14° Norte 10 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 14° 14° Norte 11 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 14° 14° Norte 11 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 15° 15° Norte 8 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 15° 15° Noreste 7 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 15° 15° Noreste 10 - 25 km/h 0% Nubes y claros
17:00 14° 14° Este 11 - 26 km/h 0% Nubes y claros
18:00 13° 13° Este 12 - 25 km/h 0% Nubes y claros
19:00 12° 12° Este 14 - 27 km/h 0% Nubes y claros
20:00 12° 12° Este 17 - 32 km/h 0% Nubes y claros
21:00 12° 12° Noreste 17 - 33 km/h 0% Nubes y claros
22:00 13° 13° Noreste 16 - 33 km/h 0% Nubes y claros
23:00 13° 13° Noreste 14 - 30 km/h 0% Nubes y claros
24:00 12° 12° Noreste 15 - 30 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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