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El clima en Santa Fe hoy, 2 de octubre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Santa Fe se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 20°. Con una probabilidad de lluvia de 30% (0.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Laguna de Melincué, en Santa Fe.
Laguna de Melincué, en Santa Fe. Foto: Gobierno de Santa Fe.
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El pronóstico para Santa Fe este 2 de octubre de 2026 indica una máxima de 20° y una mínima de 11°. Con vientos de 21 - 41 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Santa Fe: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
14°
Viento
Noreste 13 - 28 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
19°
Viento
Noreste 20 - 41 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
16°
Viento
Noreste 21 - 39 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Fe se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 21 - 41 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 20°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:39
Puesta del sol19:05
Horas de luz12h 26m
Fase lunarMenguante
Iluminación61%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Fe?

Para este 2 de octubre de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 06:39 y se pone a las 19:05, dando aproximadamente 12h 26m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 2 de octubre de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 21 - 41 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Este 5 - 11 km/h 0% Cielo despejado
02:00 12° 12° Este 6 - 10 km/h 0% Nubes y claros
03:00 12° 12° Este 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
04:00 12° 12° Noreste 7 - 14 km/h 0% Cielo despejado
05:00 12° 12° Noreste 8 - 14 km/h 0% Cielo despejado
06:00 12° 12° Noreste 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
07:00 12° 12° Noreste 10 - 19 km/h 0% Soleado
08:00 13° 13° Noreste 12 - 23 km/h 0% Soleado
09:00 14° 14° Noreste 13 - 28 km/h 0% Soleado
10:00 16° 16° Noreste 15 - 33 km/h 0% Soleado
11:00 17° 17° Noreste 14 - 33 km/h 0% Nubes y claros
12:00 18° 18° Noreste 15 - 34 km/h 0% Nubes y claros
13:00 19° 19° Noreste 16 - 35 km/h 0% Nubes y claros
14:00 20° 20° Noreste 17 - 37 km/h 0% Nubes y claros
15:00 20° 20° Noreste 18 - 38 km/h 0% Nubes y claros
16:00 20° 20° Noreste 19 - 40 km/h 0% Nubes y claros
17:00 19° 19° Noreste 20 - 41 km/h 0% Nubes y claros
18:00 19° 19° Noreste 18 - 40 km/h 0% Nubes y claros
19:00 18° 18° Noreste 18 - 34 km/h 0% Nubes y claros
20:00 17° 17° Noreste 19 - 35 km/h 0% Nubes y claros
21:00 17° 17° Noreste 20 - 39 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
22:00 16° 16° Noreste 21 - 39 km/h 0% Nubes y claros
23:00 16° 16° Noreste 20 - 39 km/h 0% Nubes y claros
24:00 16° 16° Noreste 18 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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