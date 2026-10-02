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El clima en Tierra del Fuego hoy, 2 de octubre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de 2° y una máxima de 6°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (3.1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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Tierra del Fuego, la provincia más joven de Argentina.
Tierra del Fuego, la provincia más joven de Argentina. Foto: Unsplash.
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El pronóstico para Tierra del Fuego este 2 de octubre de 2026 indica una máxima de y una mínima de . Con vientos de 15 - 44 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Este 6 - 27 km/h
Lluvia
30% 0.2 mm
Tarde
Cubierto
Viento
Noreste 13 - 42 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Noreste 8 - 32 km/h
Lluvia
50% 0.3 mm

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 15 - 44 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 3.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 6°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: 0°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:55
Puesta del sol19:50
Horas de luz12h 55m
Fase lunarMenguante
Iluminación61%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el clima hoy en Tierra del Fuego?

Para este 2 de octubre de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 06:55 y se pone a las 19:50, dando aproximadamente 12h 55m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 80% 3.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 2 de octubre de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 15 - 44 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 8 - 23 km/h 0% Cubierto
02:00 Norte 8 - 23 km/h 0% Cubierto
03:00 Norte 8 - 24 km/h 0% Cubierto
04:00 Noreste 7 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Noreste 6 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Noreste 4 - 21 km/h 0% Cubierto
07:00 Noreste 4 - 20 km/h 0% Cubierto
08:00 Noreste 5 - 23 km/h 0% Cubierto
09:00 Este 6 - 27 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 Este 7 - 29 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 Este 7 - 30 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 Noreste 9 - 34 km/h 50% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 Noreste 10 - 35 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 Noreste 10 - 35 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 Noreste 11 - 36 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 Noreste 15 - 44 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Noreste 13 - 42 km/h 0% Cubierto
18:00 Noreste 15 - 43 km/h 0% Cubierto
19:00 Noreste 12 - 43 km/h 0% Cubierto
20:00 Noreste 9 - 35 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 Noreste 8 - 31 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 Noreste 8 - 32 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 Noreste 7 - 31 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 Noreste 6 - 29 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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