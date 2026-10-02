comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

El clima en Santiago del Estero hoy, 2 de octubre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Santiago del Estero se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 27°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Santiago del Estero. Foto: Facebook Turismo Santiago
Santiago del Estero. Foto: Facebook Turismo Santiago
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El pronóstico para Santiago del Estero este 2 de octubre de 2026 indica una máxima de 27° y una mínima de 15°. Con vientos de 26 - 56 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
18°
Viento
Noreste 14 - 29 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
26°
Viento
Noreste 22 - 52 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
23°
Viento
Norte 19 - 37 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 27°.

Viento: 26 - 56 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 23°.


Mañana se esperan 31° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 27°
Mínima: 15°
Sensación Térmica: 16°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:54
Puesta del sol19:18
Horas de luz12h 24m
Fase lunarMenguante
Iluminación61%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el clima hoy en Santiago del Estero?

Para este 2 de octubre de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 27°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 06:54 y se pone a las 19:18, dando aproximadamente 12h 24m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 2 de octubre de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 26 - 56 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Suroeste 1 - 4 km/h 0% Cubierto
02:00 16° 16° Sur 1 - 3 km/h 0% Cubierto
03:00 16° 16° Este 2 - 3 km/h 0% Cubierto
04:00 16° 16° Este 5 - 9 km/h 0% Cubierto
05:00 16° 16° Este 8 - 14 km/h 0% Cubierto
06:00 16° 16° Este 9 - 17 km/h 0% Cubierto
07:00 16° 16° Noreste 10 - 19 km/h 0% Cubierto
08:00 16° 16° Noreste 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros
09:00 18° 18° Noreste 14 - 29 km/h 0% Nubes y claros
10:00 19° 19° Noreste 17 - 35 km/h 0% Nubes y claros
11:00 22° 22° Noreste 21 - 44 km/h 0% Nubes y claros
12:00 23° 25° Noreste 24 - 50 km/h 0% Nubes y claros
13:00 25° 26° Noreste 23 - 51 km/h 0% Soleado
14:00 26° 26° Noreste 25 - 56 km/h 0% Soleado
15:00 26° 27° Noreste 24 - 52 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 26° 27° Norte 26 - 56 km/h 0% Cubierto
17:00 26° 26° Noreste 22 - 52 km/h 0% Cubierto
18:00 26° 26° Noreste 19 - 47 km/h 0% Cubierto
19:00 25° 26° Noreste 15 - 37 km/h 0% Nubes y claros
20:00 24° 25° Norte 17 - 31 km/h 0% Nubes y claros
21:00 23° 25° Norte 19 - 35 km/h 0% Nubes y claros
22:00 23° 24° Norte 19 - 37 km/h 0% Nubes y claros
23:00 22° 24° Norte 19 - 37 km/h 0% Nubes y claros
24:00 22° 22° Norte 16 - 36 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Santiago del Esterotiempo en Santiago del Estero hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Un tormentón abre la Peregrinación a Luján:a qué hora se esperan chaparrones y cuándo mejora el tiempo

    Un tormentón abre la Peregrinación a Luján: a qué hora se esperan chaparrones y cuándo mejora el tiempo

  2. Tormentones y temperatura variada:qué anticipó el Servicio Meteorológico Nacional para los próximos tres meses

    Tormentones y temperatura variada: qué anticipó el Servicio Meteorológico Nacional para los próximos tres meses

  3. El clima en Mendoza hoy, 2 de octubre de 2026:¿va a llover?

    El clima en Mendoza hoy, 2 de octubre de 2026: ¿va a llover?

  4. Cómo estará el clima este jueves 24 de septiembre y cuándo regresan las lluvias, según el Servicio Meteorológico Nacional

    Cómo estará el clima este jueves 24 de septiembre y cuándo regresan las lluvias, según el Servicio Meteorológico Nacional

  5. Impactantes imágenes del granizo en Buenos Aires:cuáles fueron las zonas más afectadas y hasta cuándo seguirá el mal clima

    Impactantes imágenes del granizo en Buenos Aires: cuáles fueron las zonas más afectadas y hasta cuándo seguirá el mal clima
Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Estados Unidos ratificó su respaldo a Javier Milei y vinculó nuevas inversiones al rumbo de las reformas

Estados Unidos ratificó su respaldo a Javier Milei y vinculó nuevas inversiones al rumbo de las reformas

La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Juan Grabois por la toma del Instituto Perón

Diputados:la oposición pidió una sesión especial para discutir Ley de Tierras, discapacidad y endeudamiento familiar

Javier Milei se reunió con Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo:cómo sigue la agenda del presidente en París

Economía

AySA:convocan a una audiencia pública para tratar aumentos en las tarifas del agua

AySA: convocan a una audiencia pública para tratar aumentos en las tarifas del agua

Fondo de Asistencia Laboral:cuánto deberán aportar las empresas al FAL desde noviembre de 2026

Plazo fijo en octubre 2026:cuánto rinde invertir $500.000 a 30 días

Cuánto plata gano si deposito $300.000 en un plazo fijo de 30 días durante octubre 2026

Internacionales

Quién es Flávio Bolsonaro, el candidato elegido por Jair para enfrentar a Lula da Silva en las elecciones en Brasil

Quién es Flávio Bolsonaro, el candidato elegido por Jair para enfrentar a Lula da Silva en las elecciones en Brasil

Se buscan voluntarios para vivir en un hermoso camping portugués:ofrecen 3 comidas y solo piden 25 horas de trabajo semanales

Putin amenaza con usar armas nucleares:el análisis de Andrés Repetto sobre la tensión entre Rusia y la OTAN

Presunto abuso sexual grupal en una fraternidad de la Universidad Cornell:el crudo testimonio de la víctima y todo lo que se sabe hasta ahora