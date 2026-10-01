Mañana fresca y cielo cubierto: cómo estará el clima hoy en Buenos Aires y el AMBA

Buenos Aires amaneció con cielo nublado y temperaturas frescas este jueves 1 de octubre.

Este jueves 1 de octubre comenzó con una mañana fresca y cielo mayormente nublado en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Para quienes salen temprano de sus casas, el panorama será de temperaturas bajas, aunque sin lluvias previstas durante la jornada.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima prevista para CABA es de 11 °C, mientras que la máxima alcanzará los 17 °C durante la tarde. El ingreso de viento del sector sur y sudeste favorece el descenso de las temperaturas y el aumento de la nubosidad en la región. Por eso, el ambiente se presenta fresco durante las primeras horas del día.

El SMN prevé una mínima de 11 °C y una máxima de 17 °C para la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA

¿Cómo estará el tiempo hoy en CABA y el AMBA?

Durante esta mañana, el cielo permanecerá mayormente nublado a cubierto, con temperaturas alrededor de los 11 °C. En algunos sectores del conurbano bonaerense, los registros pueden ser algo inferiores, de entre 9 °C y 10 °C.

A medida que avance el día, la temperatura irá en ascenso hasta alcanzar los 17 °C por la tarde. La nubosidad continuará presente, aunque no se esperan lluvias significativas en la Ciudad de Buenos Aires ni en el AMBA.

El viento soplará desde el sudeste, con velocidades estimadas de entre 7 y 12 km/h. Durante la tarde podría aumentar ligeramente, pero no se prevén ráfagas intensas. Hacia la noche, volverá a sentirse el descenso térmico y la temperatura rondará los 14 °C.

El viento del sudeste mantendrá un ambiente fresco durante las primeras horas de octubre. Foto: Unsplash.

¿Llueve hoy en Buenos Aires?

El pronóstico del SMN no anticipa precipitaciones para este jueves 1 de octubre en CABA ni en el AMBA.

Por lo tanto, el principal factor a tener en cuenta para quienes tengan actividades al aire libre será la combinación de nubosidad, viento y temperaturas frescas, especialmente durante la mañana y la noche.

¿Hay alertas meteorológicas para CABA y el AMBA?

El Sistema de Alerta Temprana (SAT) del Servicio Meteorológico Nacional no mantiene alertas de nivel naranja o rojo para la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana durante este jueves.

En otras regiones del país sí se monitorean condiciones diferentes, especialmente por vientos intensos en sectores cordilleranos y del sur de la Patagonia, mientras que en el norte argentino persiste una masa de aire más cálida e inestable.

No se esperan lluvias en CABA ni el AMBA durante la jornada de este jueves.

¿Cómo seguirá el tiempo en Buenos Aires el viernes y el fin de semana?

El viernes 2 de octubre continuará con características similares en Buenos Aires: se espera una mínima de alrededor de 10 °C y una máxima de 17 °C, con nubosidad durante buena parte de la jornada.

De cara al fin de semana, la circulación del viento podría modificarse y favorecer un escenario algo más inestable. Tanto el sábado 3 como el domingo 4 de octubre, el ambiente se mantendría fresco a templado, con períodos de nubosidad variable en CABA y el AMBA.