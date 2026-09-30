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El clima en Buenos Aires hoy, 30 de septiembre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 18°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires? Para este 30 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 18° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 16h. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 30 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
11°
Viento
Sur 8 - 21 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
17°
Viento
Suroeste 8 - 24 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
13°
Viento
Sur 6 - 12 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 12 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 18°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:29
Puesta del sol18:54
Horas de luz12h 25m
Fase lunarMenguante
Iluminación81%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Buenos Aires?

Para este 30 de septiembre de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 06:29 y se pone a las 18:54, dando aproximadamente 12h 25m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 30 de septiembre de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 12 - 27 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 10° Sur 12 - 27 km/h 0% Nubes y claros
02:00 10° Sur 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Suroeste 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Sur 12 - 22 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Sur 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Sur 9 - 20 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Sur 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Sur 8 - 18 km/h 0% Nubes y claros
09:00 11° 11° Sur 8 - 21 km/h 0% Nubes y claros
10:00 12° 12° Sur 6 - 21 km/h 0% Nubes y claros
11:00 14° 14° Suroeste 6 - 20 km/h 0% Soleado
12:00 16° 16° Suroeste 6 - 21 km/h 0% Soleado
13:00 17° 17° Suroeste 5 - 20 km/h 0% Soleado
14:00 17° 17° Suroeste 6 - 22 km/h 0% Soleado
15:00 18° 18° Suroeste 7 - 24 km/h 0% Nubes y claros
16:00 18° 18° Suroeste 8 - 24 km/h 0% Nubes y claros
17:00 17° 17° Suroeste 8 - 24 km/h 0% Nubes y claros
18:00 16° 16° Sur 7 - 20 km/h 0% Soleado
19:00 14° 14° Sur 5 - 15 km/h 0% Soleado
20:00 13° 13° Sur 5 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 13° 13° Sur 6 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 13° 13° Sur 6 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 12° 12° Sur 4 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 11° 11° Suroeste 4 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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