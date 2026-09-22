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Alerta naranja por vientos fuertes en distintos puntos del país: qué marca el clima para el comienzo de la primavera

Según el mapa de alertas del SMN, los vientos podrían alcanzar velocidades elevadas, con ráfagas capaces de generar complicaciones en rutas de montaña, reducción de visibilidad y dificultades para actividades al aire libre.

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Los niveles de alerta varían entre amarillo y naranja en distintas zonas del oeste del país.
Los niveles de alerta varían entre amarillo y naranja en distintas zonas del oeste del país. Foto: NA
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alertas por vientos intensos para este jueves 24 en sectores de la cordillera de Cuyo y el norte de la Patagonia. De acuerdo con el mapa de alertas, los niveles de atención varían entre amarillo y naranja en distintas zonas del oeste del país.

Las áreas bajo alerta naranja se concentran principalmente en sectores cordilleranos de Neuquén, donde se esperan los fenómenos más significativos. En estas regiones, los vientos podrían alcanzar velocidades elevadas, con ráfagas capaces de generar complicaciones en rutas de montaña, reducción de visibilidad y dificultades para actividades al aire libre.

Mapa de alertas del SMN. Foto: SMN

Por su parte, la alerta amarilla abarca sectores de las provincias de San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut, especialmente en zonas cercanas a la cordillera. Este nivel implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar inconvenientes en actividades cotidianas y riesgos para la circulación.

Las autoridades recomiendan asegurar elementos que puedan ser desplazados por el viento, evitar actividades en áreas expuestas y mantenerse informados a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y los organismos de Protección Civil de cada provincia.

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Clima; frío; viento Foto: NA (Damián Dopacio)

Vuelve el tiempo estable a Buenos Aires y suben las temperaturas hacia el fin de semana

El AMBA tendrá una semana con condiciones estables, cielo entre parcialmente nublado y mayormente nublado, sin probabilidad de lluvias significativas. Tras un inicio fresco, las temperaturas irán en aumento y alcanzarán valores más agradables hacia el viernes.

Para este martes 22, se espera una jornada fría, con una temperatura mínima de 5°C y una máxima de 13°C, bajo cielo parcialmente nublado. El viento se mantendrá leve durante gran parte del día.

El miércoles 23 continuará el ambiente fresco, con registros entre 7°C y 18°C, acompañado por nubosidad variable y sin precipitaciones previstas.

Clima en CABA. Foto: SMN

Las condiciones mejorarán aún más el jueves 24, cuando la máxima llegará a 23°C, marcando un importante ascenso térmico. El cielo permanecerá parcialmente nublado y tampoco se esperan lluvias.

El día más cálido de la semana será el viernes 25, con temperaturas entre 14°C y 25°C, en un contexto de tiempo estable y agradable para actividades al aire libre.

Durante el fin de semana se mantendrán las buenas condiciones meteorológicas. El sábado 26 se prevén entre 12°C y 22°C, mientras que el domingo 27 los valores oscilarán entre 12°C y 20°C, con una baja chance de precipitaciones, aunque muy baja.

Los bosques de Palermo celebran la primavera este 21 de septiembre.
Cómo estará el clima durante el fin de semana en AMBA. Foto: NA

Recomendaciones del SMN ante alerta naranja

  1. Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.
  2. Salí solo si es necesario.
  3. Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  4. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
  5. No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
  6. Evitá conducir si la visibilidad está reducida.
  7. Hidratate y protegé tus ojos y nariz del polvo con anteojos y barbijo.
  8. No enciendas fuego.
  9. Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.
  10. Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía
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