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El clima en San Luis hoy, 30 de septiembre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en San Luis se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 23°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (2.9 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis? Para este 30 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 23° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 10° para este 30 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en San Luis: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Este 12 - 25 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
22°
Viento
Noroeste 18 - 44 km/h
Lluvia
40% 0.3 mm
Noche
Parcialmente nuboso
13°
Viento
Este 25 - 45 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 26 - 50 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 2.9 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 27°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 23°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:03
Puesta del sol19:27
Horas de luz12h 24m
Fase lunarMenguante
Iluminación81%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el clima hoy en San Luis?

Para este 30 de septiembre de 2026, el pronóstico en San Luis indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 07:03 y se pone a las 19:27, dando aproximadamente 12h 24m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 2.9 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 30 de septiembre de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 26 - 50 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Este 13 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 16° 16° Este 17 - 37 km/h 0% Nubes y claros
03:00 13° 13° Este 18 - 34 km/h 0% Nubes y claros
04:00 13° 13° Este 17 - 33 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
05:00 12° 12° Este 13 - 32 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
06:00 11° 11° Este 10 - 22 km/h 0% Nubes y claros
07:00 11° 11° Este 13 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 12° 12° Este 14 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 14° 14° Este 12 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 17° 17° Noreste 9 - 24 km/h 0% Nubes y claros
11:00 19° 19° Norte 20 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 20° 20° Noroeste 24 - 49 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 21° 21° Noroeste 24 - 50 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 22° 22° Noroeste 24 - 50 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 22° 25° Noroeste 22 - 50 km/h 0% Nubes y claros
16:00 22° 25° Noroeste 21 - 45 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 22° 22° Noroeste 18 - 44 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18:00 21° 21° Noroeste 13 - 37 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19:00 19° 19° Este 5 - 26 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20:00 14° 14° Este 26 - 48 km/h 40% 0.9 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
21:00 14° 14° Este 22 - 48 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 13° 13° Este 25 - 45 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 13° 13° Este 25 - 50 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
24:00 12° 12° Este 23 - 46 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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