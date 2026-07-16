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El tiempo en Buenos Aires hoy, 16 de julio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 21°. Con una probabilidad de lluvia de 60% (0.6 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Si vivís en Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 21°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 14° para este 16 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires

Mañana
Parcialmente nuboso
16°
Viento
Norte 11 - 19 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
19°
Viento
Norte 15 - 37 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
17°
Viento
Norte 14 - 28 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 16 - 37 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 0.6 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 21°
Mínima: 14°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:56
Puesta del sol17:59
Horas de luz10h 3m
Fase lunarCreciente
Iluminación7%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires?

Para este 16 de julio de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:56 y se pone a las 17:59, dando aproximadamente 10h 3m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 60% 0.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 16 de julio de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 16 - 37 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Norte 14 - 25 km/h 40% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 15° 15° Noreste 12 - 26 km/h 0% Cubierto
03:00 15° 15° Noreste 13 - 24 km/h 0% Cubierto
04:00 15° 15° Noreste 10 - 24 km/h 0% Cubierto
05:00 15° 15° Noreste 9 - 18 km/h 0% Cubierto
06:00 15° 15° Norte 10 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 15° 15° Norte 9 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 14° 14° Norte 10 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 16° 16° Norte 11 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 17° 17° Norte 12 - 22 km/h 0% Nubes y claros
11:00 19° 19° Norte 13 - 27 km/h 0% Nubes y claros
12:00 20° 20° Norte 14 - 30 km/h 0% Nubes y claros
13:00 21° 21° Norte 13 - 31 km/h 0% Nubes y claros
14:00 21° 21° Norte 14 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 20° 20° Norte 13 - 31 km/h 0% Cubierto
16:00 19° 19° Norte 15 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 19° 19° Norte 15 - 37 km/h 0% Nubes y claros
18:00 18° 18° Norte 15 - 30 km/h 0% Nubes y claros
19:00 18° 18° Norte 16 - 30 km/h 0% Cubierto
20:00 18° 18° Norte 16 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 17° 17° Noreste 15 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 17° 17° Norte 14 - 28 km/h 0% Cubierto
23:00 17° 17° Norte 13 - 28 km/h 0% Cubierto
24:00 17° 17° Norte 12 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Buenos Airestiempo en Buenos Aires hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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