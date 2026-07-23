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El tiempo en Buenos Aires hoy, 23 de julio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 14°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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El pronóstico para Buenos Aires este 23 de julio de 2026 indica una máxima de 14° y una mínima de . Con vientos de 14 - 31 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires

Mañana
Parcialmente nuboso
10°
Viento
Este 10 - 19 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
13°
Viento
Este 12 - 30 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
12°
Viento
Noreste 14 - 26 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 14 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 14°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:52
Puesta del sol18:04
Horas de luz10h 12m
Fase lunarCreciente
Iluminación70%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires?

Para este 23 de julio de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:52 y se pone a las 18:04, dando aproximadamente 10h 12m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 23 de julio de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 14 - 31 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sur 9 - 22 km/h 0% Cubierto
02:00 Sur 11 - 20 km/h 0% Cubierto
03:00 Sureste 10 - 20 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Sureste 8 - 18 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Sureste 6 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Sureste 7 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Este 7 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Este 8 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 10° Este 10 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 11° 11° Noreste 14 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 12° 12° Noreste 14 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 13° 13° Noreste 12 - 31 km/h 0% Nubes y claros
13:00 13° 13° Este 10 - 28 km/h 0% Soleado
14:00 14° 14° Noreste 12 - 30 km/h 0% Nubes y claros
15:00 14° 14° Este 12 - 30 km/h 0% Nubes y claros
16:00 14° 14° Este 13 - 30 km/h 0% Nubes y claros
17:00 13° 13° Este 12 - 30 km/h 0% Nubes y claros
18:00 11° 11° Este 13 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 11° 11° Este 13 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 11° 11° Este 12 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 12° 12° Noreste 12 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 12° 12° Noreste 14 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 12° 12° Noreste 12 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 11° 11° Noreste 11 - 23 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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