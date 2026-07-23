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El tiempo en Santa Fe hoy, 23 de julio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Santa Fe se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 17°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Monumento a la Bandera. Foto: argentina.gob.ar
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El pronóstico para Santa Fe este 23 de julio de 2026 indica una máxima de 17° y una mínima de 10°. Con vientos de 16 - 34 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Santa Fe

Mañana
Cubierto
12°
Viento
Este 12 - 24 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
16°
Viento
Noreste 13 - 28 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
13°
Viento
Noreste 6 - 17 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Fe se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 16 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 17°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:56
Puesta del sol18:21
Horas de luz10h 25m
Fase lunarCreciente
Iluminación70%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe?

Para este 23 de julio de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 07:56 y se pone a las 18:21, dando aproximadamente 10h 25m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 23 de julio de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 16 - 34 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Sureste 10 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 12° 12° Sureste 9 - 19 km/h 0% Cubierto
03:00 12° 12° Sureste 10 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 12° 12° Sureste 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
05:00 11° 11° Sureste 9 - 21 km/h 0% Nubes y claros
06:00 11° 11° Sureste 9 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 11° 11° Este 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
08:00 11° 11° Este 11 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 12° 12° Este 12 - 24 km/h 0% Cubierto
10:00 13° 13° Noreste 16 - 32 km/h 0% Cubierto
11:00 13° 13° Noreste 16 - 33 km/h 0% Cubierto
12:00 14° 14° Noreste 14 - 33 km/h 0% Cubierto
13:00 14° 14° Noreste 14 - 31 km/h 0% Cubierto
14:00 15° 15° Noreste 13 - 29 km/h 0% Cubierto
15:00 16° 16° Noreste 12 - 27 km/h 0% Cubierto
16:00 16° 16° Noreste 13 - 28 km/h 0% Cubierto
17:00 16° 16° Noreste 13 - 28 km/h 0% Cubierto
18:00 15° 15° Noreste 12 - 25 km/h 0% Nubes y claros
19:00 14° 14° Noreste 12 - 23 km/h 0% Nubes y claros
20:00 13° 13° Noreste 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros
21:00 13° 13° Noreste 10 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 13° 13° Noreste 6 - 17 km/h 0% Cubierto
23:00 13° 13° Noreste 5 - 11 km/h 0% Cubierto
24:00 13° 13° Norte 6 - 11 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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