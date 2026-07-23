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El tiempo en Santa Cruz hoy, 23 de julio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de -7° y una máxima de 3°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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El pronóstico para Santa Cruz este 23 de julio de 2026 indica una máxima de y una mínima de -7°. Con vientos de 19 - 31 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz

Mañana
Cubierto
-7°
Viento
Oeste 4 - 10 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
-3°
Viento
Sureste 7 - 13 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
Viento
Noreste 17 - 28 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de -7° y llegará a una máxima de .

Viento: 19 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de -7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 3°
Mínima: -7°
Sensación Térmica: -10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:26
Puesta del sol18:00
Horas de luz8h 34m
Fase lunarCreciente
Iluminación70%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?

Para este 23 de julio de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de -7° y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 09:26 y se pone a las 18:00, dando aproximadamente 8h 34m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 23 de julio de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 19 - 31 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 -5° -5° Oeste 13 - 21 km/h 0% Cubierto
02:00 -5° -5° Oeste 14 - 22 km/h 0% Cubierto
03:00 -5° -5° Oeste 13 - 22 km/h 0% Cubierto
04:00 -6° -6° Oeste 12 - 21 km/h 0% Cubierto
05:00 -6° -6° Oeste 11 - 20 km/h 0% Cubierto
06:00 -6° -6° Oeste 10 - 18 km/h 0% Cubierto
07:00 -6° -6° Oeste 9 - 17 km/h 0% Cubierto
08:00 -6° -6° Oeste 6 - 15 km/h 0% Cubierto
09:00 -7° -7° Oeste 4 - 10 km/h 0% Cubierto
10:00 -6° -6° Noroeste 4 - 9 km/h 0% Cubierto
11:00 -6° -6° Norte 6 - 12 km/h 0% Cubierto
12:00 -6° -6° Norte 7 - 13 km/h 0% Cubierto
13:00 -5° -5° Norte 9 - 17 km/h 0% Cubierto
14:00 -5° -5° Noroeste 7 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 -4° -4° Noroeste 2 - 15 km/h 0% Cubierto
16:00 -3° -3° Sureste 3 - 10 km/h 0% Cubierto
17:00 -3° -3° Sureste 7 - 13 km/h 0% Cubierto
18:00 -3° -3° Sureste 8 - 14 km/h 0% Cubierto
19:00 -2° -2° Sureste 9 - 15 km/h 0% Cubierto
20:00 -1° -1° Este 8 - 16 km/h 0% Cubierto
21:00 Noreste 14 - 22 km/h 0% Cubierto
22:00 Noreste 17 - 28 km/h 0% Cubierto
23:00 Noreste 18 - 28 km/h 0% Cubierto
24:00 Este 19 - 31 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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