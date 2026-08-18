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Evolución del clima en Buenos Aires: máxima y mínima para hoy, 18 de agosto de 2026

Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 14°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires? Para este 18 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 14° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 16h. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 18 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Sur 13 - 30 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
13°
Viento
Sureste 11 - 25 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Sureste 4 - 10 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 21 - 43 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 14°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:28
Puesta del sol18:23
Horas de luz10h 55m
Fase lunarCreciente
Iluminación36%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Buenos Aires?

Para este 18 de agosto de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:28 y se pone a las 18:23, dando aproximadamente 10h 55m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 18 de agosto de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 21 - 43 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sur 21 - 43 km/h 0% Cubierto
02:00 Sur 19 - 42 km/h 0% Cubierto
03:00 Sureste 17 - 38 km/h 0% Cubierto
04:00 Sur 17 - 34 km/h 0% Cubierto
05:00 Sur 18 - 37 km/h 0% Cubierto
06:00 Sur 16 - 37 km/h 0% Cubierto
07:00 Sur 15 - 33 km/h 0% Cubierto
08:00 Sur 15 - 31 km/h 0% Cubierto
09:00 Sur 13 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 10° Sur 12 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 11° 11° Sureste 15 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 12° 12° Sureste 13 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 13° 13° Sureste 14 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 13° 13° Sureste 12 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 14° 14° Sureste 11 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 14° 14° Sureste 11 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 13° 13° Sureste 11 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 12° 12° Sureste 7 - 24 km/h 0% Nubes y claros
19:00 10° Este 7 - 15 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Este 7 - 15 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Este 6 - 13 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Sureste 4 - 10 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Sureste 5 - 9 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Este 4 - 8 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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