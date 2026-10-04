Alerta naranja y amarilla por tormentas, nevadas y vientos de más de 100 km/h: las provincias afectadas y qué pasa en el AMBA

Lluvias, tormentas y frío. Foto: NA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigentes alertas de nivel naranja y amarillo por tormentas fuertes, nevadas y vientos intensos para este domingo 4 de octubre. Las advertencias alcanzan principalmente al noreste, el noroeste y la región cordillerana de la Patagonia, con posibilidad de ráfagas superiores a los 100 kilómetros por hora, caída de granizo y abundantes precipitaciones.

El fenómeno de mayor intensidad se concentrará en el extremo este de Misiones, donde rige una alerta naranja por tormentas. En esa zona podrían desarrollarse lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas, con una elevada actividad eléctrica y precipitaciones abundantes en períodos breves.

El parte indica que las tormentas pueden estar acompañadas por granizo de diferentes tamaños y ráfagas que podrían superar los 100 kilómetros por hora. Además, se esperan acumulados de lluvia de entre 50 y 90 milímetros, aunque esas cifras podrían ser superadas de manera puntual en algunas localidades.

Varias provincias están bajo alerta por granizo. Foto: X @cindyfernandez

Cómo estará el tiempo en el AMBA este domingo

Después de las lluvias y tormentas registradas durante el sábado, el tiempo mejorará este domingo en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Para la Ciudad se espera una jornada sin precipitaciones, con cielo parcialmente nublado y presencia de viento durante distintos momentos del día.

La temperatura se ubicará cerca de los 10 °C durante las primeras horas y alcanzará aproximadamente los 20 o 21 °C por la tarde. El viento podría presentar velocidades de hasta 35 kilómetros por hora, aunque el área metropolitana no se encuentra incluida entre las regiones con alertas meteorológicas para el domingo.

Para el lunes 5 de octubre se prevé una mínima cercana a los 15 °C y una máxima de alrededor de 22 °C, con cielo mayormente nublado y sin lluvias significativas. En algunos sectores del extremo oeste de la provincia de Buenos Aires, sin embargo, todavía podrían presentarse chaparrones aislados e intermitentes.

Qué provincias están bajo alerta por tormentas

La alerta naranja por tormentas abarca principalmente al sector oriental de Misiones. Este nivel significa que pueden producirse fenómenos meteorológicos peligrosos para la población, los bienes y las actividades cotidianas, por lo que se recomienda mantenerse informado sobre cualquier actualización del pronóstico.

En Formosa, en tanto, se encuentra vigente una alerta amarilla por tormentas. Allí se anticipan precipitaciones acumuladas de entre 20 y 50 milímetros, valores que también podrían superarse de forma localizada. Las tormentas podrían presentarse con actividad eléctrica, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo.

Ante este escenario, el SMN recomienda evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas, no sacar la basura y mantener despejados desagües y sumideros. También aconseja asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento y permanecer lejos de ventanas, puertas y estructuras inestables.

Si el agua ingresa a una vivienda, se aconseja cortar el suministro eléctrico siempre que pueda hacerse de manera segura. Las personas que sean sorprendidas por una tormenta en el exterior deben buscar refugio inmediato en una construcción cerrada o dentro de un vehículo.

Vientos fuertes y ráfagas superiores a los 100 km/h

El noroeste argentino también permanecerá bajo vigilancia por la presencia de vientos intensos. La alerta amarilla alcanza a sectores de Catamarca, La Rioja, Salta y Jujuy, donde se espera viento del sector oeste con velocidades sostenidas de entre 50 y 70 kilómetros por hora.

En las zonas más expuestas, especialmente en áreas elevadas, las ráfagas podrían superar los 100 kilómetros por hora. Estas condiciones pueden provocar reducción de la visibilidad por polvo en suspensión, caída de ramas, desplazamiento de objetos y complicaciones para circular por rutas y caminos.

El organismo recomienda cerrar puertas y ventanas, asegurar macetas, toldos, sillas y otros elementos ubicados en balcones o patios. También desaconseja permanecer cerca de árboles, postes, marquesinas o carteles publicitarios mientras se registren las ráfagas más intensas.

Lluvias y tormentas dificultan la circulación. Foto: REUTERS

Alerta naranja por nevadas en la Patagonia

La situación más delicada por nevadas se presentará en el sector montañoso de Chubut, donde rige una alerta naranja. El SMN pronostica acumulaciones de nieve de entre 20 y 40 centímetros, aunque las cantidades podrían ser superiores en puntos específicos de la cordillera.

En localidades ubicadas a menor altura, la precipitación podría caer como lluvia o como una mezcla de lluvia y nieve. Estas condiciones podrían generar dificultades en rutas, reducción de la visibilidad, interrupciones temporales y complicaciones para las actividades que se desarrollen al aire libre.

Además, se mantienen advertencias de nivel amarillo por nevadas en sectores cordilleranos de Río Negro, San Juan y La Rioja. Por ese motivo, quienes deban viajar hacia zonas montañosas deberían consultar el estado de las rutas, llevar abrigo adicional y contar con cadenas para los vehículos cuando sean obligatorias.