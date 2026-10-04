Buenos Aires abre sus lugares secretos con excavaciones abiertas y túneles coloniales: cómo participar de los recorridos gratuitos

La programación permitirá observar excavaciones en desarrollo y recorrer sitios arqueológicos que conservan distintas etapas de la historia porteña. Foto: Instagram @buenosairesturismo

Debajo de edificios, patios, calles e iglesias porteñas permanecen estructuras y objetos capaces de reconstruir distintos momentos de la ciudad. Una programación gratuita permitirá acercarse a ese patrimonio durante la XII Semana de Arqueología y Paleontología, que comenzará el lunes 5 de octubre y se extenderá, con una actividad adicional, hasta el sábado 10.

La agenda reunirá visitas guiadas, recorridos, talleres, charlas y conferencias en sitios arqueológicos, museos y edificios históricos. El objetivo será mostrar cómo trabajan los especialistas y explicar qué información aportan las cisternas, los túneles, los cimientos, las piezas domésticas y los restos paleontológicos encontrados dentro del espacio urbano.

Una excavación abierta con hallazgos de la época jesuítica

Una de las actividades centrales será la apertura del Sitio Arqueológico Escobar-Herrera-Blaquier, donde se desarrolla una investigación que produjo hallazgos vinculados con la etapa jesuítica. El público podrá observar el trabajo en curso el lunes 5 y el martes 6, con turnos programados a las 11, 13 y 15.

El Zanjón de Granados permite recorrer más de cuatro siglos de historia a través de túneles y estructuras recuperadas bajo una casona de San Telmo. Foto: NA

La experiencia permitirá conocer el proceso que comienza con la excavación y continúa con la clasificación, conservación e interpretación de los materiales recuperados. A diferencia de una muestra tradicional, los visitantes ingresarán a un espacio todavía en estudio, donde los descubrimientos continúan modificando el conocimiento sobre el pasado del lugar.

La programación incluirá además recorridos por La Cisterna, una estructura asociada con una propiedad en la que residió Juan Manuel de Rosas entre 1813 y 1838. Otra de las paradas será Cassa Lepage, que conserva más de 300 piezas recuperadas durante la remodelación del edificio realizada en 2005.

Túneles coloniales y fósiles escondidos en edificios

Los recorridos alcanzarán espacios como el Zanjón de Granados, el Cabildo, el Patio Arqueológico de la Manzana de las Luces y los Túneles de San Ignacio. También habrá actividades en el Convento Santo Domingo, el Palacio Ceci, el Ecoparque y la antigua sede del diario La Prensa, actual Casa de la Cultura.

El martes 6 se realizará un recorrido dedicado a reconocer fósiles urbanos en los materiales utilizados para revestir la Casa de la Cultura. La actividad mostrará que la paleontología porteña no se limita a ejemplares exhibidos en museos: determinadas rocas ornamentales empleadas en fachadas y edificios contienen restos visibles de organismos antiguos.

Para el viernes 9 están previstas visitas a los Túneles de San Ignacio y al Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. La red de instituciones participantes también incluye al Museo de la Ciudad, el Museo Casa Rosada, la Fundación Azara y la Asociación Paleontológica Argentina.

La programación permitirá observar excavaciones en desarrollo y recorrer sitios arqueológicos que conservan distintas etapas de la historia porteña. Foto: Foto generada con IA Canal 26

Una navegación por el Riachuelo hasta Barraca Peña

Entre las propuestas más singulares aparece la “Experiencia Riachuelo”, programada para el miércoles 7 de octubre. El recorrido incluirá una navegación que permitirá observar La Boca desde el agua y luego desembarcar en el Sitio Arqueológico Barraca Peña, considerado la barraca más antigua que permanece en pie en esa zona.

En el predio se conservan construcciones relacionadas con el funcionamiento ferroportuario, entre ellas una antigua lanera, un almacén y restos recuperados durante diferentes campañas arqueológicas. Quienes no participen de la navegación tendrán otra oportunidad de conocer el lugar el sábado 10 de octubre, cuando se realice una visita a pie a partir de las 11.

Talleres para chicos y actividades gratuitas

La programación también contempla propuestas destinadas a las infancias. El martes 6, el Espacio Virrey Liniers recibirá el taller “Un gliptodonte para armar”, dirigido a chicos de entre 7 y 13 años. La actividad buscará acercarlos a la megafauna que habitó el territorio mediante la construcción y el reconocimiento de modelos.

Todas las actividades serán gratuitas. Sin embargo, las visitas guiadas, los recorridos y los talleres tienen cupos limitados y requieren inscripción anticipada. Las charlas y conferencias podrán presenciarse sin una reserva previa, de acuerdo con la capacidad de cada sede.

La XII Semana de Arqueología y Paleontología ofrecerá así una oportunidad poco habitual para recorrer sectores que no permanecen abiertos de forma permanente y conversar con quienes investigan el patrimonio. Durante seis días, Buenos Aires mostrará una parte de su historia que suele permanecer oculta bajo las construcciones, detrás de las fachadas y debajo de las calles.