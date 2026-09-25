Evolución del clima en Buenos Aires: máxima y mínima para hoy, 25 de septiembre de 2026

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 26°.

Viento: 18 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.4 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.

Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 17°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.