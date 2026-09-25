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Evolución del clima en Buenos Aires: máxima y mínima para hoy, 25 de septiembre de 2026

Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 26°. Con una probabilidad de lluvia de 30% (0.4 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

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Si vivís en Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 26°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, el clima en Buenos Aires promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 14° para este 25 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
18°
Viento
Oeste 6 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
24°
Viento
Suroeste 7 - 21 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
17°
Viento
Suroeste 5 - 10 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 26°.

Viento: 18 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.4 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 26°
Mínima: 14°
Sensación Térmica: 16°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:36
Puesta del sol18:50
Horas de luz12h 14m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Buenos Aires?

Para este 25 de septiembre de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 26°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 06:36 y se pone a las 18:50, dando aproximadamente 12h 14m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 25 de septiembre de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 18 - 35 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Noroeste 17 - 34 km/h 0% Cielo despejado
02:00 16° 16° Noroeste 17 - 33 km/h 0% Cielo despejado
03:00 16° 16° Noroeste 18 - 34 km/h 0% Nubes y claros
04:00 16° 16° Noroeste 17 - 35 km/h 0% Nubes y claros
05:00 15° 15° Noroeste 16 - 32 km/h 30% 0.4 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
06:00 15° 15° Oeste 11 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 14° 14° Oeste 9 - 21 km/h 0% Nubes y claros
08:00 15° 15° Oeste 10 - 20 km/h 0% Soleado
09:00 18° 18° Oeste 6 - 18 km/h 0% Soleado
10:00 20° 20° Suroeste 9 - 23 km/h 0% Soleado
11:00 22° 22° Suroeste 7 - 22 km/h 0% Soleado
12:00 24° 25° Sur 7 - 22 km/h 0% Soleado
13:00 25° 26° Suroeste 11 - 30 km/h 0% Nubes y claros
14:00 25° 26° Suroeste 9 - 29 km/h 0% Nubes y claros
15:00 25° 26° Suroeste 9 - 26 km/h 0% Nubes y claros
16:00 25° 26° Suroeste 8 - 24 km/h 0% Nubes y claros
17:00 24° 25° Suroeste 7 - 21 km/h 0% Soleado
18:00 23° 25° Suroeste 4 - 18 km/h 0% Nubes y claros
19:00 20° 20° Suroeste 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros
20:00 18° 18° Suroeste 5 - 8 km/h 0% Nubes y claros
21:00 18° 18° Suroeste 6 - 10 km/h 0% Nubes y claros
22:00 17° 17° Suroeste 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
23:00 16° 16° Suroeste 5 - 8 km/h 0% Nubes y claros
24:00 15° 15° Suroeste 7 - 11 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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