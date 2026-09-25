Evolución del clima en Santiago del Estero: máxima y mínima para hoy, 25 de septiembre de 2026

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 18° y llegará a una máxima de 36°.

Viento: 17 - 40 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.

Por la mañana, con una temperatura de 23°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 29°.

Mañana se esperan 37° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 39°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.