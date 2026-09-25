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Evolución del clima en Santiago del Estero: máxima y mínima para hoy, 25 de septiembre de 2026

Hoy en Santiago del Estero se espera una temperatura mínima de 18° y una máxima de 36°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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Termas de Rio Hondo, Santiago del Estero.
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Si vivís en Santiago del Estero o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 36°. Con un cielo nubes y claros, el clima en Santiago del Estero promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 18° para este 25 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
23°
Viento
Noreste 12 - 24 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
35°
Viento
Este 11 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
29°
Viento
Sureste 10 - 21 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 18° y llegará a una máxima de 36°.

Viento: 17 - 40 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 23°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 29°.


Mañana se esperan 37° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 39°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 36°
Mínima: 18°
Sensación Térmica: 21°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:03
Puesta del sol19:14
Horas de luz12h 11m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el clima hoy en Santiago del Estero?

Para este 25 de septiembre de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 18° y una máxima de 36°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 07:03 y se pone a las 19:14, dando aproximadamente 12h 11m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 25 de septiembre de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 17 - 40 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 24° 25° Noreste 13 - 29 km/h 0% Nubes y claros
02:00 22° 25° Noreste 9 - 24 km/h 0% Nubes y claros
03:00 21° 21° Noreste 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
04:00 20° 20° Noreste 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros
05:00 19° 19° Este 11 - 18 km/h 0% Nubes y claros
06:00 19° 19° Noreste 14 - 24 km/h 0% Nubes y claros
07:00 19° 19° Noreste 13 - 26 km/h 0% Nubes y claros
08:00 20° 20° Noreste 13 - 24 km/h 0% Nubes y claros
09:00 23° 25° Noreste 12 - 24 km/h 0% Nubes y claros
10:00 25° 26° Norte 16 - 35 km/h 0% Nubes y claros
11:00 28° 28° Norte 16 - 37 km/h 0% Nubes y claros
12:00 31° 30° Noreste 17 - 39 km/h 0% Nubes y claros
13:00 32° 31° Noreste 17 - 40 km/h 0% Nubes y claros
14:00 33° 32° Noreste 15 - 40 km/h 0% Nubes y claros
15:00 34° 34° Noreste 11 - 36 km/h 0% Nubes y claros
16:00 35° 35° Noreste 9 - 29 km/h 0% Nubes y claros
17:00 35° 35° Este 11 - 26 km/h 0% Nubes y claros
18:00 35° 35° Este 11 - 26 km/h 0% Nubes y claros
19:00 33° 33° Sureste 12 - 24 km/h 0% Nubes y claros
20:00 31° 31° Sureste 12 - 22 km/h 0% Nubes y claros
21:00 30° 30° Este 12 - 22 km/h 0% Cielo despejado
22:00 29° 29° Sureste 10 - 21 km/h 0% Cielo despejado
23:00 27° 28° Sureste 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado
24:00 27° 27° Sureste 10 - 21 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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