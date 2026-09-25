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Evolución del clima en Tucumán: máxima y mínima para hoy, 25 de septiembre de 2026

Hoy en Tucumán se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima de 34°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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Tafí del Valle, un destino alejado del frío.
Tafí del Valle, un destino alejado del frío. Foto: Wikipedia.
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Si vivís en Tucumán o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 34°. Con un cielo cielo despejado, el clima en Tucumán promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 16° para este 25 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Tucumán: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
22°
Viento
Noroeste 2 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
33°
Viento
Suroeste 7 - 21 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
22°
Viento
Noroeste 5 - 12 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tucumán se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 16° y llegará a una máxima de 34°.

Viento: 7 - 22 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 22°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 22°.


Mañana se esperan 33° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 35°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tucumán.

Máxima: 34°
Mínima: 16°
Sensación Térmica: 17°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:06
Puesta del sol19:18
Horas de luz12h 12m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Tucumán

¿Cómo estará el clima hoy en Tucumán?

Para este 25 de septiembre de 2026, el pronóstico en Tucumán indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16° y una máxima de 34°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Tucumán?

El sol sale hoy en Tucumán a las 07:06 y se pone a las 19:18, dando aproximadamente 12h 12m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tucumán?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tucumán es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tucumán?

El pronóstico para hoy en Tucumán indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tucumán?

Para este 25 de septiembre de 2026, los vientos en Tucumán soplarán a una velocidad de 7 - 22 km/h.

Ubicación de Tucumán

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 19° 19° Noroeste 6 - 15 km/h 0% Nubes y claros
02:00 18° 18° Oeste 5 - 13 km/h 0% Nubes y claros
03:00 17° 17° Noroeste 3 - 11 km/h 0% Cielo despejado
04:00 17° 17° Noroeste 2 - 9 km/h 0% Cielo despejado
05:00 17° 17° Noroeste 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
06:00 17° 17° Norte 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
07:00 17° 17° Norte 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
08:00 18° 18° Norte 5 - 11 km/h 0% Nubes y claros
09:00 22° 25° Noroeste 2 - 12 km/h 0% Nubes y claros
10:00 25° 26° Suroeste 1 - 11 km/h 0% Nubes y claros
11:00 28° 27° Suroeste 2 - 14 km/h 0% Nubes y claros
12:00 30° 28° Suroeste 2 - 16 km/h 0% Nubes y claros
13:00 31° 30° Suroeste 2 - 17 km/h 0% Nubes y claros
14:00 32° 31° Sur 3 - 18 km/h 0% Nubes y claros
15:00 33° 31° Sur 3 - 18 km/h 0% Nubes y claros
16:00 33° 32° Suroeste 4 - 18 km/h 0% Nubes y claros
17:00 33° 31° Suroeste 7 - 21 km/h 0% Nubes y claros
18:00 31° 30° Suroeste 7 - 21 km/h 0% Nubes y claros
19:00 29° 29° Oeste 4 - 18 km/h 0% Nubes y claros
20:00 26° 27° Noroeste 4 - 10 km/h 0% Nubes y claros
21:00 24° 25° Noroeste 4 - 10 km/h 0% Nubes y claros
22:00 22° 24° Noroeste 5 - 12 km/h 0% Nubes y claros
23:00 21° 21° Noroeste 4 - 13 km/h 0% Nubes y claros
24:00 20° 20° Noroeste 3 - 11 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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