comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Evolución del clima en Santa Cruz: máxima y mínima para hoy, 25 de septiembre de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 0° y una máxima de 10°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina.
Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina. Foto: Turismo Santa Cruz.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Si vivís en Santa Cruz o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 10°. Con un cielo parcialmente nuboso, el clima en Santa Cruz promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 25 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
Viento
Oeste 23 - 41 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Suroeste 27 - 48 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Suroeste 14 - 26 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 10°.

Viento: 31 - 54 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 10°
Mínima: 0°
Sensación Térmica: -4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:18
Puesta del sol19:39
Horas de luz12h 21m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz?

Para este 25 de septiembre de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 10°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 07:18 y se pone a las 19:39, dando aproximadamente 12h 21m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 25 de septiembre de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 31 - 54 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 15 - 24 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Oeste 15 - 24 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Oeste 16 - 26 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Oeste 18 - 29 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Oeste 19 - 31 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Oeste 20 - 32 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Oeste 21 - 33 km/h 0% Soleado
08:00 Oeste 22 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Oeste 23 - 41 km/h 0% Cubierto
10:00 Oeste 23 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Oeste 27 - 46 km/h 0% Nubes y claros
12:00 Oeste 31 - 53 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Oeste 31 - 54 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 Suroeste 31 - 54 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 Suroeste 29 - 53 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 Suroeste 28 - 49 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Suroeste 27 - 48 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Suroeste 26 - 46 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Suroeste 22 - 42 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Suroeste 18 - 36 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Suroeste 16 - 30 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Suroeste 14 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Suroeste 14 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Suroeste 14 - 23 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Santa Cruztiempo en Santa Cruz hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Llega un sacudón climático a Buenos Aires:empieza con 27 °C, sigue con viento fuerte y termina con lluvias

    Llega un sacudón climático a Buenos Aires: empieza con 27 °C, sigue con viento fuerte y termina con lluvias

  2. Cómo estará el clima este jueves 24 de septiembre y cuándo regresan las lluvias, según el Servicio Meteorológico Nacional

    Cómo estará el clima este jueves 24 de septiembre y cuándo regresan las lluvias, según el Servicio Meteorológico Nacional

  3. Alerta roja por lluvias extremas:un río atmosférico amenaza con un diluvio y corte de rutas

    Alerta roja por lluvias extremas: un río atmosférico amenaza con un diluvio y corte de rutas

  4. Clima hoy en Buenos Aires:cómo estará el tiempo en la previa de la primavera y cuándo regresan las lluvias, según el SMN

    Clima hoy en Buenos Aires: cómo estará el tiempo en la previa de la primavera y cuándo regresan las lluvias, según el SMN

  5. Cielo cubierto y temperaturas bajas:así estará el clima en Buenos Aires este martes 25 de agosto

    Cielo cubierto y temperaturas bajas: así estará el clima en Buenos Aires este martes 25 de agosto
Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Autorizaron la venta de tierras frente al Perito Moreno para una inversión hotelera proveniente de Emiratos Árabes

Autorizaron la venta de tierras frente al Perito Moreno para una inversión hotelera proveniente de Emiratos Árabes

Javier Milei se reunió con Benjamín Netanyahu:analizaron el “cambio positivo para Israel que está ocurriendo en América Latina”

Javier Milei celebró la aprobación de la reforma al Banco Central:“Comienza el fin de la inflación”

El Senado aprobó con cambios la reforma de la Carta Orgánica el Banco Central y el régimen de Zona Fría

Economía

Vaca Muerta recibió una propuesta de financiamiento por USD 6.000 millones desde Estados Unidos

Vaca Muerta recibió una propuesta de financiamiento por USD 6.000 millones desde Estados Unidos

El riesgo país subió a los 578 puntos y el dólar oficial cerró a $1540, marcando un nuevo máximo

Dólar y elecciones:la advertencia de la ex número dos del FMI al Gobierno que enciende una señal de alerta para 2027

La actividad económica registró en julio una caída del 2,9%, según informó el INDEC

Internacionales

Europa en alerta:el arsenal de la guerra entre Rusia y Ucrania amenaza con cruzar las fronteras

⚠️ EUROPA EN ALERTA | El arsenal de la guerra de Ucrania amenaza con cruzar las fronteras

Donald Trump calificó de “gran reunión” su encuentro con Xi Jinping en la Casa Blanca

Bad Bunny le cedió a Lula da Silva los derechos de “Lo que le pasó a Hawaii” para grabar su spot de campaña

Fuertes imágenes:el video del volcán Kīlauea que volvió a expulsar lava en Hawái