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Llega un sacudón climático a Buenos Aires: empieza con 27 °C, sigue con viento fuerte y termina con lluvias

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional señala que primero volverá el calor, pero después bajará la temperatura gracias a las lluvias. Cómo sigue el tiempo el fin de semana en el AMBA.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Del calor a las lluvias en el AMBA.
Del calor a las lluvias en el AMBA. Foto: Unsplash.
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El calor volverá al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) antes de un nuevo cambio de tiempo que traerá humedad, viento e inestabilidad. Este viernes 25 de septiembre será la jornada más cálida del período, con una temperatura que superará los 25 °C durante la tarde, pero el panorama comenzará a transformarse con la llegada del fin de semana.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el aumento de la nubosidad y las fuertes ráfagas anticiparán las primeras lluvias, previstas principalmente para el domingo. Después, el clima permanecerá variable durante el comienzo de la próxima semana, con chaparrones intermitentes, máximas en descenso y períodos prolongados de cielo mayormente nublado.

Cuándo vuelve el calor al AMBA

El viernes será el día más cálido del pronóstico, con una mínima de 14 °C y una máxima de 27 °C. Durante las primeras horas el ambiente se mantendrá fresco, pero el termómetro subirá rápidamente y superará los 25 °C por la tarde, bajo un cielo parcialmente nublado.

Los bosques de Palermo celebran la primavera este 21 de septiembre.
Este viernes será ideal para hacer actividades al aire libre. Foto: NA

La jornada ofrecerá condiciones favorables para actividades al aire libre y tendrá características casi veraniegas. Sin embargo, este repunte térmico será breve, ya que durante el sábado comenzarán a bajar las temperaturas y aumentará la humedad sobre Buenos Aires y el conurbano.

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Fin de semana: de la humedad a las primeras lluvias

El sábado tendrá una mínima de 13 °C y una máxima de 23 °C, con cielo parcialmente nublado. Aunque no se esperan lluvias, el viento comenzará a intensificarse hacia la noche y podría dejar ráfagas de hasta 59 km/h, una señal del cambio previsto para las horas siguientes.

Las primeras precipitaciones llegarán durante el domingo, cuando se esperan chaparrones con un 40% de probabilidad de lluvia. La temperatura oscilará entre los 13 °C y los 19 °C, mientras que las ráfagas de hasta 50 km/h podrían continuar durante las primeras horas del día.

Inestabilidad intermitente durante el comienzo de la semana

El mal tiempo no se instalará de manera continua, sino mediante períodos de inestabilidad intermitente. El lunes tendrá cielo mayormente nublado, una mínima de 13 °C y una máxima de 20 °C, con apenas un 10% de probabilidad de precipitaciones durante la jornada.

Cómo estará el tiempo en Buenos Aires.
El buen tiempo durará poco, ya que vuelven las lluvias a la Ciudad. Foto: Pixabay

El martes volverán a aumentar las chances de chaparrones hasta el 40%, especialmente al comienzo del día. También se esperan ráfagas de hasta 50 km/h y una máxima de solo 18 °C, por lo que el ambiente será fresco, húmedo y ventoso.

Cómo sigue el clima el fin de semana en el AMBA

  • Viernes: mínima de 14 °C y máxima de 27 °C con cielo parcialmente nublado.
  • Sábado: mínima de 13 °C y máxima de 23 °C con cielo parcialmente nublado y ráfagas de hasta 59 km/h a la noche.
  • Domingo: mínima de 13 °C y máxima de 19 °C con chaparrones (40% de probabilidad de lluvia) y ráfagas de hasta 50 km/h al comienzo del día.
  • Lunes: mínima de 13 °C y máxima de 20 °C con cielo mayormente nublado y 10% de probabilidades de lluvia todo el día.
  • Martes: mínima de 14 °C y máxima de 18 °C con chaparrones (40% de probabilidad de lluvia) y ráfagas de hasta 50 km/h al comienzo del día.
ClimaServicio Meteorológico Nacional
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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