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Evolución del clima en Santa Fe: máxima y mínima para hoy, 25 de septiembre de 2026

Hoy en Santa Fe se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 28°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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Laguna de Melincué, en Santa Fe.
Laguna de Melincué, en Santa Fe. Foto: Gobierno de Santa Fe.
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Si vivís en Santa Fe o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 28°. Con un cielo nubes y claros, el clima en Santa Fe promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 15° para este 25 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Fe: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
20°
Viento
Noreste 9 - 19 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
27°
Viento
Sureste 9 - 20 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
22°
Viento
Sureste 14 - 24 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Fe se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 28°.

Viento: 17 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 20°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 22°.


Mañana se esperan 30° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 27°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 28°
Mínima: 15°
Sensación Térmica: 18°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:48
Puesta del sol19:01
Horas de luz12h 13m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Fe?

Para este 25 de septiembre de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 28°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 06:48 y se pone a las 19:01, dando aproximadamente 12h 13m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 25 de septiembre de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 17 - 32 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 19° 19° Norte 17 - 32 km/h 0% Nubes y claros
02:00 19° 19° Norte 15 - 31 km/h 0% Nubes y claros
03:00 18° 18° Norte 11 - 28 km/h 0% Nubes y claros
04:00 17° 17° Este 4 - 20 km/h 0% Nubes y claros
05:00 17° 17° Noreste 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
06:00 16° 16° Noreste 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros
07:00 16° 16° Noreste 10 - 16 km/h 0% Nubes y claros
08:00 17° 17° Noreste 10 - 19 km/h 0% Soleado
09:00 20° 20° Noreste 9 - 19 km/h 0% Soleado
10:00 22° 24° Noreste 10 - 23 km/h 0% Soleado
11:00 24° 25° Norte 10 - 25 km/h 0% Soleado
12:00 25° 26° Norte 6 - 23 km/h 0% Soleado
13:00 26° 27° Sur 1 - 17 km/h 0% Nubes y claros
14:00 27° 27° Sureste 4 - 16 km/h 0% Nubes y claros
15:00 27° 28° Sureste 7 - 19 km/h 0% Nubes y claros
16:00 27° 28° Sureste 8 - 20 km/h 0% Nubes y claros
17:00 27° 28° Sureste 9 - 20 km/h 0% Soleado
18:00 26° 27° Sureste 9 - 19 km/h 0% Soleado
19:00 24° 25° Sureste 9 - 16 km/h 0% Soleado
20:00 23° 24° Sureste 12 - 20 km/h 0% Cielo despejado
21:00 22° 24° Sureste 13 - 23 km/h 0% Cielo despejado
22:00 22° 22° Sureste 14 - 24 km/h 0% Cielo despejado
23:00 21° 21° Sureste 12 - 24 km/h 0% Cielo despejado
24:00 20° 20° Sureste 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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