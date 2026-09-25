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Evolución del clima en Tierra del Fuego: máxima y mínima para hoy, 25 de septiembre de 2026

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de -4° y una máxima de 4°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (1.5 mm), el día se presentará nevada con cielo cubierto.

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Tierra del Fuego, la provincia más joven de Argentina.
Tierra del Fuego, la provincia más joven de Argentina. Foto: Unsplash.
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Si vivís en Tierra del Fuego o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo nevada con cielo cubierto, el clima en Tierra del Fuego promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los -4° para este 25 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Aguanieve con cielo cubierto
Viento
Noroeste 5 - 25 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Suroeste 17 - 47 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm
Noche
Nevada con cielo cubierto
Viento
Suroeste 10 - 32 km/h
Lluvia
30% 0.1 cm

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con nevada con cielo cubierto. La temperatura mínima será de -4° y llegará a una máxima de .

Viento: 26 - 49 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 1.5 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 4°
Mínima: -4°
Sensación Térmica: -6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:13
Puesta del sol19:36
Horas de luz12h 23m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el clima hoy en Tierra del Fuego?

Para este 25 de septiembre de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica nevada con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de -4° y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 07:13 y se pone a las 19:36, dando aproximadamente 12h 23m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica nevada con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 1.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 25 de septiembre de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 26 - 49 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 26 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Oeste 22 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 -3° -3° Norte 8 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 -3° -3° Noroeste 7 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 -1° -1° Noroeste 7 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Noroeste 7 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Noroeste 7 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Noroeste 6 - 26 km/h 0% Cubierto
09:00 Noroeste 5 - 25 km/h 30% 0.1 mm Aguanieve con cielo cubierto
10:00 Suroeste 7 - 27 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 Suroeste 10 - 32 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
12:00 Suroeste 14 - 42 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13:00 Suroeste 15 - 44 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 Suroeste 14 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 Suroeste 18 - 48 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 Suroeste 18 - 49 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 Suroeste 17 - 47 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 Sur 16 - 46 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19:00 Suroeste 15 - 43 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Suroeste 11 - 39 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Suroeste 11 - 33 km/h 0% Cubierto
22:00 Suroeste 10 - 32 km/h 30% 0.1 cm Nevada con cielo cubierto
23:00 Suroeste 10 - 29 km/h 30% 0.2 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
24:00 Suroeste 7 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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