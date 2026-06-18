Evolución del tiempo en Buenos Aires: máxima y mínima para hoy, 18 de junio de 2026

¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires? Para este 18 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 13° que se sentirá con más fuerza entre las 13h y las 14h. El día se presentará lluvia débil con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 9° para este 18 de junio de 2026.
Pronóstico para hoy en Buenos Aires
Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 9° y llegará a una máxima de 13°.
Viento: 15 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 11 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.
Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 14°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:58
|Puesta del sol
|17:47
|Horas de luz
|9h 49m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|17%
Radar meteorológico – Buenos Aires
¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires?
Para este 18 de junio de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 9° y una máxima de 13°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?
El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:58 y se pone a las 17:47, dando aproximadamente 9h 49m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?
El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Buenos Aires?
El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 11 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?
Para este 18 de junio de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 15 - 32 km/h.
Ubicación de Buenos Aires
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|10°
|8°
|Este 11 - 28 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|9°
|8°
|Este 9 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|03:00
|10°
|10°
|Noreste 15 - 29 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|10°
|8°
|Noreste 14 - 29 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|9°
|8°
|Noreste 13 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|9°
|7°
|Noreste 13 - 25 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|9°
|7°
|Noreste 14 - 25 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|9°
|7°
|Noreste 14 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|10°
|8°
|Noreste 14 - 28 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|10°
|10°
|Noreste 14 - 31 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|11°
|11°
|Noreste 14 - 31 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|12°
|12°
|Noreste 14 - 32 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|13°
|13°
|Noreste 11 - 30 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|13°
|13°
|Noreste 10 - 25 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|12°
|12°
|Norte 7 - 23 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|12°
|12°
|Noroeste 4 - 16 km/h
|50% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|17:00
|11°
|11°
|Este 2 - 9 km/h
|70% 0.5 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|18:00
|11°
|11°
|Noreste 1 - 5 km/h
|90% 1.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|19:00
|11°
|11°
|Este 6 - 10 km/h
|90% 1.5 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|20:00
|10°
|10°
|Este 6 - 12 km/h
|90% 1.5 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|21:00
|10°
|10°
|Noreste 6 - 14 km/h
|90% 1.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|22:00
|11°
|11°
|Este 2 - 10 km/h
|90% 1.6 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|23:00
|10°
|10°
|Sur 3 - 6 km/h
|90% 1.4 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|24:00
|10°
|10°
|Sur 6 - 11 km/h
|90% 1.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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