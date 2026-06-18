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Evolución del tiempo en Buenos Aires: máxima y mínima para hoy, 18 de junio de 2026

Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 13°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (11 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Conurbano de la provincia de Buenos Aires
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires? Para este 18 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 13° que se sentirá con más fuerza entre las 13h y las 14h. El día se presentará lluvia débil con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 18 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires

Mañana
Nubes y claros
10°
Viento
Noreste 14 - 28 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
11°
Viento
Este 2 - 9 km/h
Lluvia
70% 0.5 mm
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
11°
Viento
Este 2 - 10 km/h
Lluvia
90% 1.6 mm

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 15 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 11 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 13°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:58
Puesta del sol17:47
Horas de luz9h 49m
Fase lunarCreciente
Iluminación17%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires?

Para este 18 de junio de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:58 y se pone a las 17:47, dando aproximadamente 9h 49m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 11 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 18 de junio de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 15 - 32 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° Este 11 - 28 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Este 9 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 10° 10° Noreste 15 - 29 km/h 0% Nubes y claros
04:00 10° Noreste 14 - 29 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Noreste 13 - 27 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Noreste 13 - 25 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Noreste 14 - 25 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Noreste 14 - 26 km/h 0% Nubes y claros
09:00 10° Noreste 14 - 28 km/h 0% Nubes y claros
10:00 10° 10° Noreste 14 - 31 km/h 0% Nubes y claros
11:00 11° 11° Noreste 14 - 31 km/h 0% Nubes y claros
12:00 12° 12° Noreste 14 - 32 km/h 0% Nubes y claros
13:00 13° 13° Noreste 11 - 30 km/h 0% Nubes y claros
14:00 13° 13° Noreste 10 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 12° 12° Norte 7 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 12° 12° Noroeste 4 - 16 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 11° 11° Este 2 - 9 km/h 70% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 11° 11° Noreste 1 - 5 km/h 90% 1.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 11° 11° Este 6 - 10 km/h 90% 1.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 10° 10° Este 6 - 12 km/h 90% 1.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 10° 10° Noreste 6 - 14 km/h 90% 1.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 11° 11° Este 2 - 10 km/h 90% 1.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 10° 10° Sur 3 - 6 km/h 90% 1.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 10° 10° Sur 6 - 11 km/h 90% 1.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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