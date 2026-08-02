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El clima en Tucumán hoy, 2 de agosto de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Tucumán se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 26°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

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San Miguel de Tucumán
San Miguel de Tucumán Foto: Tucumán Turismo
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El pronóstico para Tucumán este 2 de agosto de 2026 indica una máxima de 26° y una mínima de 10°. Con vientos de 7 - 19 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Tucumán: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
12°
Viento
Norte 6 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
25°
Viento
Suroeste 4 - 17 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
17°
Viento
Oeste 2 - 9 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tucumán se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 26°.

Viento: 7 - 19 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 24°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tucumán.

Máxima: 26°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:00
Puesta del sol18:54
Horas de luz10h 54m
Fase lunarMenguante
Iluminación84%

Radar meteorológico – Tucumán

¿Cómo estará el clima hoy en Tucumán?

Para este 2 de agosto de 2026, el pronóstico en Tucumán indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 26°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Tucumán?

El sol sale hoy en Tucumán a las 08:00 y se pone a las 18:54, dando aproximadamente 10h 54m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tucumán?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tucumán es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tucumán?

El pronóstico para hoy en Tucumán indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tucumán?

Para este 2 de agosto de 2026, los vientos en Tucumán soplarán a una velocidad de 7 - 19 km/h.

Ubicación de Tucumán

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Noroeste 3 - 10 km/h 0% Cielo despejado
02:00 13° 13° Oeste 3 - 11 km/h 0% Cielo despejado
03:00 12° 12° Suroeste 3 - 11 km/h 0% Cielo despejado
04:00 12° 12° Sur 3 - 10 km/h 0% Cielo despejado
05:00 12° 12° Suroeste 5 - 11 km/h 0% Cielo despejado
06:00 12° 12° Oeste 2 - 10 km/h 0% Cielo despejado
07:00 11° 11° Noroeste 2 - 7 km/h 0% Cielo despejado
08:00 11° 11° Norte 3 - 9 km/h 0% Soleado
09:00 12° 12° Norte 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros
10:00 16° 16° Norte 4 - 15 km/h 0% Soleado
11:00 19° 19° Este 3 - 15 km/h 0% Soleado
12:00 21° 21° Este 4 - 17 km/h 0% Soleado
13:00 23° 25° Este 4 - 18 km/h 0% Soleado
14:00 24° 25° Sureste 4 - 19 km/h 0% Soleado
15:00 25° 26° Sureste 3 - 18 km/h 0% Soleado
16:00 25° 26° Sureste 3 - 17 km/h 0% Soleado
17:00 25° 26° Suroeste 4 - 17 km/h 0% Soleado
18:00 24° 25° Oeste 7 - 19 km/h 0% Soleado
19:00 21° 21° Oeste 7 - 17 km/h 0% Soleado
20:00 19° 19° Noroeste 4 - 14 km/h 0% Cielo despejado
21:00 18° 18° Noroeste 3 - 10 km/h 0% Cielo despejado
22:00 17° 17° Oeste 2 - 9 km/h 0% Cielo despejado
23:00 17° 17° Suroeste 6 - 13 km/h 0% Cielo despejado
24:00 17° 17° Suroeste 5 - 14 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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