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El clima en Santa Fe hoy, 2 de agosto de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Santa Fe se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 23°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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Laguna de Melincué, en Santa Fe.
Laguna de Melincué, en Santa Fe. Foto: Gobierno de Santa Fe.
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El pronóstico para Santa Fe este 2 de agosto de 2026 indica una máxima de 23° y una mínima de 13°. Con vientos de 17 - 37 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Santa Fe: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
14°
Viento
Noreste 16 - 29 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
22°
Viento
Este 11 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
17°
Viento
Este 13 - 24 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Fe se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 17 - 37 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 23°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:50
Puesta del sol18:28
Horas de luz10h 38m
Fase lunarMenguante
Iluminación84%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Fe?

Para este 2 de agosto de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 07:50 y se pone a las 18:28, dando aproximadamente 10h 38m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 2 de agosto de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 17 - 37 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Este 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
02:00 14° 14° Noreste 11 - 18 km/h 0% Nubes y claros
03:00 14° 14° Noreste 10 - 20 km/h 0% Nubes y claros
04:00 14° 14° Noreste 12 - 21 km/h 0% Nubes y claros
05:00 14° 14° Noreste 13 - 21 km/h 0% Nubes y claros
06:00 14° 14° Norte 15 - 26 km/h 0% Nubes y claros
07:00 14° 14° Noreste 15 - 26 km/h 0% Nubes y claros
08:00 14° 14° Noreste 14 - 27 km/h 0% Soleado
09:00 14° 14° Noreste 16 - 29 km/h 0% Soleado
10:00 16° 16° Noreste 14 - 29 km/h 0% Soleado
11:00 18° 18° Noreste 15 - 32 km/h 0% Soleado
12:00 19° 19° Noreste 17 - 36 km/h 0% Nubes y claros
13:00 21° 21° Noreste 15 - 35 km/h 0% Soleado
14:00 22° 25° Noreste 14 - 33 km/h 0% Soleado
15:00 23° 25° Noreste 13 - 31 km/h 0% Nubes y claros
16:00 23° 25° Noreste 10 - 28 km/h 0% Nubes y claros
17:00 22° 24° Este 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros
18:00 20° 20° Este 13 - 24 km/h 0% Nubes y claros
19:00 19° 19° Este 11 - 24 km/h 0% Nubes y claros
20:00 18° 18° Este 12 - 22 km/h 0% Cielo despejado
21:00 18° 18° Este 13 - 24 km/h 0% Nubes y claros
22:00 17° 17° Este 13 - 24 km/h 0% Nubes y claros
23:00 17° 17° Noreste 14 - 25 km/h 0% Nubes y claros
24:00 17° 17° Este 14 - 26 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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