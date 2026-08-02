El clima en Santa Fe hoy, 2 de agosto de 2026: ¿va a llover?

El pronóstico para Santa Fe este 2 de agosto de 2026 indica una máxima de 23° y una mínima de 13°. Con vientos de 17 - 37 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana
Pronóstico para hoy en Santa Fe: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Santa Fe se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 23°.
Viento: 17 - 37 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.
Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 19°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:50
|Puesta del sol
|18:28
|Horas de luz
|10h 38m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|84%
Radar meteorológico – Santa Fe
¿Cómo estará el clima hoy en Santa Fe?
Para este 2 de agosto de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 23°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?
El sol sale hoy en Santa Fe a las 07:50 y se pone a las 18:28, dando aproximadamente 10h 38m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?
El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Santa Fe?
El pronóstico para hoy en Santa Fe indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?
Para este 2 de agosto de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 17 - 37 km/h.
Ubicación de Santa Fe
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|14°
|14°
|Este 7 - 13 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|14°
|14°
|Noreste 11 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|14°
|14°
|Noreste 10 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|14°
|14°
|Noreste 12 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|14°
|14°
|Noreste 13 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|14°
|14°
|Norte 15 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|14°
|14°
|Noreste 15 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|14°
|14°
|Noreste 14 - 27 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|14°
|14°
|Noreste 16 - 29 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|16°
|16°
|Noreste 14 - 29 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|18°
|18°
|Noreste 15 - 32 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|19°
|19°
|Noreste 17 - 36 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|21°
|21°
|Noreste 15 - 35 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|22°
|25°
|Noreste 14 - 33 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|23°
|25°
|Noreste 13 - 31 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|23°
|25°
|Noreste 10 - 28 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|22°
|24°
|Este 11 - 22 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|20°
|20°
|Este 13 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|19°
|19°
|Este 11 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|18°
|18°
|Este 12 - 22 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|18°
|18°
|Este 13 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|17°
|17°
|Este 13 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|17°
|17°
|Noreste 14 - 25 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|17°
|17°
|Este 14 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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