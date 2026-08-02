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El clima en Santiago del Estero hoy, 2 de agosto de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Santiago del Estero se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 29°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

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Termas de Rio Hondo, Santiago del Estero.
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El pronóstico para Santiago del Estero este 2 de agosto de 2026 indica una máxima de 29° y una mínima de 14°. Con vientos de 19 - 43 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
16°
Viento
Noreste 13 - 27 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
28°
Viento
Noreste 17 - 38 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
22°
Viento
Sureste 10 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 29°.

Viento: 19 - 43 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 22°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 29°
Mínima: 14°
Sensación Térmica: 16°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:58
Puesta del sol18:48
Horas de luz10h 50m
Fase lunarMenguante
Iluminación84%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el clima hoy en Santiago del Estero?

Para este 2 de agosto de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 29°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 07:58 y se pone a las 18:48, dando aproximadamente 10h 50m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 2 de agosto de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 19 - 43 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 17° 17° Noreste 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado
02:00 16° 16° Noreste 12 - 22 km/h 0% Cielo despejado
03:00 16° 16° Noreste 13 - 24 km/h 0% Cielo despejado
04:00 16° 16° Noreste 12 - 24 km/h 0% Nubes y claros
05:00 16° 16° Noreste 10 - 22 km/h 0% Cielo despejado
06:00 15° 15° Noreste 8 - 18 km/h 0% Cielo despejado
07:00 15° 15° Noreste 11 - 18 km/h 0% Cielo despejado
08:00 15° 15° Noreste 12 - 22 km/h 0% Soleado
09:00 16° 16° Noreste 13 - 27 km/h 0% Nubes y claros
10:00 18° 18° Norte 15 - 30 km/h 0% Nubes y claros
11:00 20° 20° Norte 18 - 39 km/h 0% Nubes y claros
12:00 23° 25° Norte 17 - 40 km/h 0% Soleado
13:00 25° 26° Norte 19 - 41 km/h 0% Soleado
14:00 26° 27° Norte 19 - 43 km/h 0% Nubes y claros
15:00 27° 28° Norte 17 - 42 km/h 0% Soleado
16:00 28° 28° Norte 17 - 38 km/h 0% Soleado
17:00 28° 28° Noreste 17 - 38 km/h 0% Soleado
18:00 27° 28° Noreste 13 - 35 km/h 0% Soleado
19:00 25° 26° Noreste 7 - 24 km/h 0% Soleado
20:00 24° 25° Noreste 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado
21:00 23° 25° Este 8 - 16 km/h 0% Cielo despejado
22:00 22° 23° Sureste 10 - 16 km/h 0% Cielo despejado
23:00 21° 21° Sureste 12 - 22 km/h 0% Nubes y claros
24:00 21° 21° Sureste 9 - 21 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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