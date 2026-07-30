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Alerta en el Río Paraná por las tormentas fuertes: las zonas afectadas en Buenos Aires ante las posibles crecidas

La preocupación principal está puesta en la combinación de varios factores: lluvias locales intensas, saturación de suelos y dificultades en los sistemas de drenaje urbano. Cómo sigue el clima.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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El río Paraná.
El río Paraná. Foto: tigre.gob.ar
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El norte de la provincia de Buenos Aires vuelve a quedar en alerta ante las proyecciones climáticas que anticipan un escenario de lluvias por encima de lo normal, tormentas fuertes y posibles crecidas asociadas al fortalecimiento de las malas condiciones del tiempo. El fenómeno podría intensificarse en las próximas horas, con impacto directo sobre la Cuenca del Plata, el Río Paraná, el Delta y los municipios ribereños del Área Metropolitana.

La preocupación principal está puesta en la combinación de varios factores: lluvias locales intensas, saturación de suelos, crecida del Paraná, suba del Río de la Plata por sudestada y dificultades en los sistemas de drenaje urbano. En distritos como Tigre, San Fernando, San Isidro y Vicente López, esa mezcla puede derivar en anegamientos, calles inundadas y complicaciones en barrios bajos o cercanos a arroyos y canales.

Qué puede pasar con el Río Paraná

El Río Paraná podría verse afectado si el aumento de las lluvias se concentra sobre la Cuenca del Plata y las altas cuencas que alimentan el sistema. El Instituto Nacional del Agua mantiene un sistema de alerta hidrológica para monitorear la zona y publica reportes diarios, informes hidrométricos y pronósticos del Río Paraná.

Lluvias y tormentas en Buenos Aires. Foto: NA

Por ahora, los reportes hidrológicos recientes muestran distintos puntos del Paraná dentro de rangos de aguas medias, con estaciones como Corrientes, Goya, La Paz, Santa Fe, Rosario y Victoria bajo seguimiento técnico. Sin embargo, un eventomás intenso podría modificar ese escenario si las precipitaciones se vuelven persistentes durante la primavera y el verano.

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Tigre, Delta y Zona Norte: las zonas más sensibles

En la Zona Norte, el riesgo no depende únicamente del nivel del Paraná, sino también de cómo respondan los arroyos, canales, desagües y estaciones de bombeo ante lluvias intensas. Tigre y el Delta aparecen como zonas especialmente vulnerables por su relación directa con ríos, arroyos, sectores insulares y áreas bajas expuestas a sudestadas.

Las zonas ribereñas y urbanas de Tigre, San Fernando, San Isidro, Vicente López, y sectores del corredor norte pueden enfrentar anegamientos si coinciden lluvias fuertes con crecidas del Río de la Plata o del sistema del Paraná. En paralelo, ciudades del norte bonaerense como Zárate, Campana, San Pedro y Ramallo también aparecen bajo observación por su vínculo directo con el Paraná y sus posibles repuntes.

Alerta en el Norte de Buenos Aires por un “Súper Niño”

Las proyecciones climáticas señalan que El Niño podría consolidarse con intensidad muy fuerte hacia el último trimestre del año, lo que aumentaría las chances de lluvias extremas en el centro-este del país, el Litoral y la Cuenca del Plata. Informes recientes advierten que el nordeste argentino y el sistema del Paraná podrían quedar entre las áreas con mayor riesgo de excesos hídricos e inundaciones si el evento se fortalece.

Históricamente, los eventos fuertes de El Niño estuvieron asociados a lluvias abundantes y crecidas extraordinarias en los ríos Paraná y Uruguay. Si bien todavía existe incertidumbre sobre dónde caerán los mayores acumulados, el escenario mantiene en alerta a municipios ribereños, áreas del Delta y ciudades con infraestructura sensible frente a lluvias extremas.

Cuándo podría sentirse el mayor impacto

El desarrollo del fenómeno no sería inmediato, sino progresivo. Las proyecciones ubican una fase de consolidación entre julio y septiembre, un posible umbral crítico entre octubre y noviembre, y un pico de intensidad entre diciembre y febrero, cuando podría coincidir el período de mayores lluvias locales con la crecida del sistema del Paraná.

Esa ventana temporal será clave para preparar a los municipios afectados. La combinación de lluvias intensas, crecidas del Paraná, sudestadas y drenajes urbanos exigirá seguimiento permanente, sobre todo en barrios bajos, zonas costeras, accesos, islas del Delta y sectores donde los anegamientos suelen repetirse durante eventos de lluvia prolongada.

Lluvias, chaparrones y descenso de temperatura: el clima día por día

  • Viernes: mínima de 12 °C y máxima de 20 °C con tormentas fuertes y ráfagas de 50 km/h desde la mañana hasta la noche.
  • Sábado: mínima de 15 °C y máxima de 19 °C con chaparrones a la madrugada/mañana.
  • Domingo: mínima de 8 °C y máxima de 16 °C con día parcialmente nublado.
  • Lunes: mínima de 9 °C y máxima de 17 °C con cielo mayormente nublado.
ClimaServicio Meteorológico NacionalTormentasRío Paraná
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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