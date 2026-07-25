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Evolución del tiempo en Buenos Aires: máxima y mínima para hoy, 25 de julio de 2026

Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 16°. Con una probabilidad de lluvia de 30% (0.9 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Si vivís en Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 16°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 25 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires

Mañana
Niebla
10°
Viento
Noreste 2 - 7 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Noreste 6 - 20 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
11°
Viento
Norte 7 - 15 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 10 - 23 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.9 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 16°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:51
Puesta del sol18:05
Horas de luz10h 14m
Fase lunarCreciente
Iluminación86%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires?

Para este 25 de julio de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:51 y se pone a las 18:05, dando aproximadamente 10h 14m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.9 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 25 de julio de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 10 - 23 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° Noreste 5 - 8 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Noreste 5 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Noreste 7 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 10° Norte 7 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Norte 6 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Norte 5 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 10° Noroeste 3 - 9 km/h 0% Niebla
08:00 10° Oeste 3 - 5 km/h 0% Niebla
09:00 10° 11° Noreste 2 - 7 km/h 0% Niebla
10:00 11° 11° Noreste 3 - 11 km/h 0% Cubierto
11:00 13° 13° Noreste 8 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 14° 14° Noreste 8 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 15° 15° Norte 9 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 15° 15° Noreste 7 - 23 km/h 0% Nubes y claros
15:00 15° 15° Noreste 8 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 15° 15° Norte 8 - 22 km/h 0% Nubes y claros
17:00 14° 14° Noreste 6 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 12° 12° Noreste 6 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 11° 11° Noreste 7 - 14 km/h 0% Neblina
20:00 11° 11° Noreste 7 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 11° 11° Noreste 6 - 13 km/h 0% Niebla
22:00 11° 11° Norte 7 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 11° 11° Norte 7 - 14 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 12° 12° Norte 10 - 18 km/h 30% 0.7 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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