Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Evolución del tiempo en Tierra del Fuego: máxima y mínima para hoy, 25 de julio de 2026

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de -6° y una máxima de -1°. Sin lluvias, el día se presentará nevada con cielo parcialmente nuboso.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Parque Nacional Tierra del Fuego.
Parque Nacional Tierra del Fuego. Foto: Parques Nacionales
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Si vivís en Tierra del Fuego o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los -1°. Con un cielo nevada con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Tierra del Fuego promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los -6° para este 25 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego

Mañana
Cubierto
-5°
Viento
Noroeste 2 - 7 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
-3°
Viento
Suroeste 2 - 10 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nevada con cielo cubierto
-2°
Viento
Suroeste 7 - 19 km/h
Lluvia
30% 0.2 cm

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con nevada con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de -6° y llegará a una máxima de -1°.

Viento: 9 - 24 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de -5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los -2°.


Mañana se esperan de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: -1°
Mínima: -6°
Sensación Térmica: -6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:33
Puesta del sol17:46
Horas de luz8h 13m
Fase lunarCreciente
Iluminación86%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego?

Para este 25 de julio de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica nevada con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de -6° y una máxima de -1°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 09:33 y se pone a las 17:46, dando aproximadamente 8h 13m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica nevada con cielo parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 25 de julio de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 9 - 24 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 -5° -5° Norte 5 - 13 km/h 0% Cubierto
02:00 -4° -4° Norte 6 - 14 km/h 0% Cubierto
03:00 -4° -4° Norte 6 - 15 km/h 0% Cubierto
04:00 -3° -3° Norte 4 - 14 km/h 0% Cubierto
05:00 -3° -3° Noroeste 3 - 9 km/h 0% Cubierto
06:00 -4° -4° Noroeste 2 - 6 km/h 0% Cubierto
07:00 -4° -4° Noroeste 2 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 -6° -6° Noroeste 2 - 6 km/h 0% Cubierto
09:00 -5° -5° Noroeste 2 - 7 km/h 0% Cubierto
10:00 -5° -5° Noroeste 1 - 6 km/h 0% Cubierto
11:00 -4° -4° Noroeste 2 - 6 km/h 0% Cubierto
12:00 -2° -2° Noroeste 2 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 -2° -2° Suroeste 2 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 -2° -2° Suroeste 2 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 -1° Suroeste 1 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 -2° -2° Suroeste 2 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 -3° -3° Suroeste 2 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 -3° -3° Suroeste 2 - 11 km/h 0% Cubierto
19:00 -2° -2° Suroeste 3 - 12 km/h 0% Cubierto
20:00 -2° -2° Suroeste 3 - 13 km/h 0% Cubierto
21:00 -2° -2° Suroeste 5 - 15 km/h 0% Cubierto
22:00 -2° -2° Suroeste 7 - 19 km/h 30% 0.2 cm Nevada con cielo cubierto
23:00 -2° -2° Sur 8 - 23 km/h 30% 0.2 cm Nevada con cielo cubierto
24:00 -1° -1° Sur 9 - 24 km/h 30% 0.2 cm Nevada con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Tierra del Fuegotiempo en Tierra del Fuego hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Publicidad

Nota Más leídas

  1. Más tormentas en Buenos Aires:cuándo llueve y cuándo vuelve a salir el sol, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional

    Más tormentas en Buenos Aires: cuándo llueve y cuándo vuelve a salir el sol, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional

  2. Lluvias en Buenos Aires:revelan a qué hora cambia el tiempo y vuelve la inestabilidad

    Lluvias en Buenos Aires: revelan a qué hora cambia el tiempo y vuelve la inestabilidad

  3. ¿Hay que salir con paraguas? Así estará el tiempo este martes 21 de julio en Buenos Aires, según el SMN

    ¿Hay que salir con paraguas? Así estará el tiempo este martes 21 de julio en Buenos Aires, según el SMN

  4. Temporal de 72 horas en puerta:lluvias intensas y tormentas de distintas intensidades en el AMBA

    Temporal de 72 horas en puerta: lluvias intensas y tormentas de distintas intensidades en el AMBA

  5. Rotundo cambio del clima en Buenos Aires:cuándo vuelven las lluvias y qué día mejora el tiempo

    Rotundo cambio del clima en Buenos Aires: cuándo vuelven las lluvias y qué día mejora el tiempo

Publicidad

Lo último

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei ya partió hacia Brasil:cuándo se verán las caras con Flávio Bolsonaro y cómo será la agenda completa del presidente

Javier Milei ya partió hacia Brasil: cuándo se verán las caras con Flávio Bolsonaro y cómo será la agenda completa del presidente

El Gobierno negó haber ordenado retirar los stickers de Malvinas en colectivos y trenes:el origen del conflicto y las repercusiones

Reformas del Gobierno:cuál es el proyecto que más le interesa aprobar a Karina Milei y por qué está demorado en el Congreso

Giro en el acuerdo con Estados Unidos:qué va a pasar con las exportaciones de la Argentina y por qué el gobierno de Milei congela la ley en el Congreso

Economía

Compras de dólares del Banco Central:superó los USD 13.000 millones acumulados en 2026

Compras de dólares del Banco Central: superó los USD 13.000 millones acumulados en 2026

El café más barato del país está en el norte argentino:cuesta menos de 2.600 pesos en estas tres provincias

El contexto internacional golpea a los mercados:el impacto sobre los activos argentinos y una fuerte suba del Riesgo País

Adrián Ravier:“Que el dólar llegue a $1.800 en los próximos meses es una posibilidad”

Policiales

Víctima de “catfishing” por 10 años:el increíble caso de una mujer que estuvo en una relación con alguien que nunca existió

Víctima de “catfishing” por 10 años: el increíble caso de una mujer que estuvo en una relación con alguien que nunca existió

Brote de sarampión en Estados Unidos:se registró la cifra de contagios más alta en 35 años

La contundente advertencia de Donald Trump en caso de que China le venda armas a Irán:“Si lo hicieran, sería muy malo para ellos”

Venezuela confirmó su salida definitiva de la Corte Penal Internacional:los motivos de la decisión

Publicidad