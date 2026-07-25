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Evolución del tiempo en Santiago del Estero: máxima y mínima para hoy, 25 de julio de 2026

Hoy en Santiago del Estero se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 25°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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Termas de Rio Hondo, Santiago del Estero.
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Si vivís en Santiago del Estero o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 25°. Con un cielo cielo despejado, la jornada en Santiago del Estero promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 10° para este 25 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero

Mañana
Soleado
12°
Viento
Norte 11 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
24°
Viento
Noreste 14 - 34 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
17°
Viento
Este 9 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 25°.

Viento: 18 - 39 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 26° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 27°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 25°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:02
Puesta del sol18:44
Horas de luz10h 42m
Fase lunarCreciente
Iluminación86%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero?

Para este 25 de julio de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 25°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 08:02 y se pone a las 18:44, dando aproximadamente 10h 42m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 25 de julio de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 18 - 39 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Este 7 - 20 km/h 0% Cielo despejado
02:00 14° 14° Noreste 6 - 18 km/h 0% Cielo despejado
03:00 11° 11° Oeste 4 - 16 km/h 0% Cielo despejado
04:00 12° 12° Noreste 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
05:00 12° 12° Noreste 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
06:00 11° 11° Noreste 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
07:00 11° 11° Noreste 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
08:00 11° 11° Norte 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
09:00 12° 12° Norte 11 - 18 km/h 0% Soleado
10:00 14° 14° Norte 10 - 21 km/h 0% Soleado
11:00 17° 17° Norte 13 - 29 km/h 0% Nubes y claros
12:00 20° 20° Norte 15 - 34 km/h 0% Soleado
13:00 22° 22° Norte 18 - 39 km/h 0% Soleado
14:00 23° 25° Norte 17 - 39 km/h 0% Soleado
15:00 24° 25° Norte 17 - 39 km/h 0% Soleado
16:00 24° 25° Noreste 15 - 37 km/h 0% Soleado
17:00 24° 25° Noreste 14 - 34 km/h 0% Soleado
18:00 23° 25° Noreste 12 - 30 km/h 0% Soleado
19:00 21° 21° Este 9 - 22 km/h 0% Soleado
20:00 19° 19° Este 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
21:00 18° 18° Este 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
22:00 17° 17° Este 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
23:00 16° 16° Este 7 - 14 km/h 0% Cielo despejado
24:00 16° 16° Este 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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