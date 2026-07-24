Lluvias en Buenos Aires: revelan a qué hora cambia el tiempo y vuelve la inestabilidad

Lluvias en el AMBA Foto: REUTERS

El tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires volverá a cambiar en las próximas horas. Después de una breve pausa en las precipitaciones, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa un nuevo episodio de inestabilidad que podría afectar a la Ciudad de Buenos Aires y distintos sectores del conurbano bonaerense hacia el cierre de la semana.

De acuerdo con el pronóstico actualizado, el regreso de las lluvias no sería generalizado ni intenso, pero sí alcanzaría para modificar la planificación de quienes tengan actividades al aire libre. La clave estará en mirar con atención la evolución del cielo durante el viernes, especialmente desde las horas centrales del día y hacia la tarde, cuando aumentan las probabilidades de precipitaciones aisladas.

Cuándo vuelven las lluvias al AMBA

El alivio durará poco en Buenos Aires. Tras una mejora temporaria, el pronóstico marca que el viernes volverán las condiciones inestables sobre el AMBA, con cielo mayormente nublado y chances de lluvias aisladas durante la tarde.

Pronóstico extendido Foto: SMN

Si bien no se espera, por ahora, un evento de tormentas fuertes en la región, el panorama será más húmedo, gris y cambiante. Por eso, quienes deban circular por la Ciudad o el Gran Buenos Aires deberían tener a mano paraguas o piloto, especialmente si tienen previsto moverse después del mediodía.

La temperatura también acompañará ese cambio de escenario. Para la jornada con probabilidad de lluvias, las marcas térmicas se ubicarían entre los 11 grados de mínima y los 16 grados de máxima, en un contexto fresco, con nubosidad persistente y ambiente típico de invierno.

A qué hora llegarían las precipitaciones a Buenos Aires

La franja más sensible para la llegada de lluvias sería la tarde del viernes, según la tendencia difundida por el organismo nacional. En ese tramo del día podrían registrarse precipitaciones aisladas en distintos puntos del AMBA, aunque con intensidad variable según la zona.

Lluvias en Buenos Aires Foto: NA archivo

Esto significa que no necesariamente lloverá con la misma fuerza en todos los barrios porteños ni en todos los municipios del conurbano. Como suele ocurrir con este tipo de eventos, algunos sectores podrían tener apenas lloviznas o chaparrones breves, mientras que otros podrían mantenerse mayormente nublados sin acumulados importantes.

Por eso, el dato central para los vecinos es claro: la mayor probabilidad de lluvia aparece hacia la segunda mitad del viernes. La mañana podría transcurrir con nubosidad, pero el momento de mayor atención estará en la tarde, cuando el pronóstico muestra el regreso más concreto de la inestabilidad.

Cómo estará el fin de semana en Buenos Aires

La buena noticia es que el episodio de mal tiempo sería breve. Según las previsiones actuales, el viernes aparece como la jornada más comprometida, mientras que el fin de semana volvería a mostrar condiciones más estables en el AMBA.

Para el sábado, el pronóstico indica presencia de niebla durante la madrugada y la mañana, por lo que podría haber reducción de visibilidad en accesos, autopistas y rutas cercanas a la Ciudad. Luego, el cielo se mantendría mayormente nublado, con temperaturas que oscilarían entre los 8 y los 17 grados.

El domingo también se presentaría con cielo mayormente nublado, aunque sin lluvias previstas por el momento. La temperatura se movería entre los 8 grados de mínima y los 15 grados de máxima, manteniendo un ambiente fresco, pero más estable que el del viernes.

Qué tener en cuenta si vas a salir

Ante este escenario, la recomendación principal es seguir de cerca las actualizaciones del pronóstico, ya que las lluvias aisladas pueden cambiar de horario o intensidad con el correr de las horas. En especial, conviene prestar atención si hay planes al aire libre, traslados largos, salidas con chicos o actividades vinculadas a las vacaciones de invierno.

También será importante considerar la posible presencia de niebla durante el arranque del sábado. En esos casos, se aconseja circular con mayor precaución, usar luces bajas, mantener distancia entre vehículos y evitar maniobras bruscas en zonas de baja visibilidad.

Pronóstico para Buenos Aires: lluvia breve y mejora posterior

En síntesis, el AMBA tendrá un nuevo cambio de tiempo hacia el cierre de la semana. Las lluvias llegarían el viernes por la tarde, en forma aislada, con cielo cubierto y temperaturas frescas. Luego, el fin de semana mostraría una mejora gradual, aunque con bastante nubosidad y ambiente frío.

La inestabilidad, por ahora, no parece extenderse durante varios días. Sin embargo, el clima en Buenos Aires seguirá con características invernales: mañanas frías, cielo gris por momentos y amplitud térmica moderada. Por eso, aunque el paraguas podría ser necesario durante algunas horas, el abrigo seguirá siendo el elemento imprescindible para moverse por la Ciudad y el conurbano.