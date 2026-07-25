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Evolución del tiempo en Santa Cruz: máxima y mínima para hoy, 25 de julio de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de -1° y una máxima de 3°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (7.1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.
Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.
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Si vivís en Santa Cruz o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, la jornada en Santa Cruz promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los -1° para este 25 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Sur 12 - 20 km/h
Lluvia
90% 0.4 mm
Tarde
Cubierto
Viento
Sur 16 - 25 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
Viento
Suroeste 10 - 18 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de -1° y llegará a una máxima de .

Viento: 16 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 7.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 3°
Mínima: -1°
Sensación Térmica: -1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:23
Puesta del sol18:03
Horas de luz8h 40m
Fase lunarCreciente
Iluminación86%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?

Para este 25 de julio de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de -1° y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 09:23 y se pone a las 18:03, dando aproximadamente 8h 40m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 7.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 25 de julio de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 16 - 25 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sureste 9 - 17 km/h 90% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 Sureste 9 - 16 km/h 90% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 Sureste 10 - 17 km/h 90% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 Sur 11 - 18 km/h 90% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 Sur 11 - 18 km/h 90% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 Sur 12 - 18 km/h 90% 0.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 Sur 12 - 19 km/h 90% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 Sur 12 - 20 km/h 90% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 Sur 12 - 20 km/h 90% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 Sur 11 - 18 km/h 90% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 Sur 11 - 17 km/h 90% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 Sur 12 - 19 km/h 90% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 Sur 14 - 22 km/h 90% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 Sur 15 - 24 km/h 70% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 Sur 15 - 24 km/h 60% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 Sur 15 - 24 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 Sur 16 - 25 km/h 0% Cubierto
18:00 Sur 14 - 25 km/h 0% Cubierto
19:00 Suroeste 13 - 23 km/h 0% Cubierto
20:00 Sur 12 - 21 km/h 0% Cubierto
21:00 Sur 11 - 20 km/h 0% Cubierto
22:00 Suroeste 10 - 18 km/h 0% Cubierto
23:00 Suroeste 8 - 16 km/h 0% Cubierto
24:00 -1° -1° Suroeste 5 - 13 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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