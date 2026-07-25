Evolución del tiempo en Santa Cruz: máxima y mínima para hoy, 25 de julio de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de -1° y llegará a una máxima de 3°.

Viento: 16 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 7.1 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 0°.

Mañana se esperan 2° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 2°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.