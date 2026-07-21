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¿Hay que salir con paraguas? Así estará el tiempo este martes 21 de julio en Buenos Aires, según el SMN

La jornada comenzará con tiempo inestable en la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA, aunque el pronóstico anticipa cambios con el correr de las horas. Los detalles.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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El SMN anticipa una mañana con lloviznas en la Ciudad de Buenos Aires y una mejora gradual de las condiciones hacia la tarde.
El SMN anticipa una mañana con lloviznas en la Ciudad de Buenos Aires y una mejora gradual de las condiciones hacia la tarde. Foto: NA archivo
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este martes 21 de julio un inicio de jornada inestable en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con lloviznas aisladas durante las primeras horas de la mañana.

La probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 10% y el 30%, mientras que la temperatura mínima será de 10°C en la Capital Federal. Con el avance de la mañana, el tiempo tenderá a estabilizarse y las lluvias cesarán de forma definitiva.

La jornada comenzará con cielo cubierto y ambiente frío en el AMBA, aunque el tiempo tenderá a estabilizarse con el correr de las horas.

Durante la tarde, el cielo comenzará a despejarse parcialmente y la temperatura alcanzará una máxima de 14°C, en un contexto de ambiente frío pero con mejores condiciones para realizar actividades al aire libre.

El viento soplará del sudoeste y sudeste, con velocidades estimadas entre 13 y 30 km/h, lo que mantendrá una sensación térmica inferior a la temperatura registrada.

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Además, la humedad será elevada durante las primeras horas del día, con valores cercanos al 95%, aunque disminuirá progresivamente a medida que mejoren las condiciones meteorológicas y aumente la visibilidad.

Humedad y calor - post lluvia
El pronóstico para este martes 21 de julio prevé lluvias débiles durante las primeras horas y una máxima de 14°C en Buenos Aires.

¿Qué pasará en el conurbano bonaerense?

En distintos sectores del Gran Buenos Aires se espera un amanecer aún más frío que en la Ciudad.

Las zonas oeste y sur del conurbano registrarán mínimas de entre 8°C y 9°C, mientras que en el corredor norte las temperaturas serán similares a las previstas para la Capital Federal.

Alertas meteorológicas en el resto del país

Mientras el centro del país presenta un panorama mayormente estable, el SMN mantiene bajo vigilancia algunos sectores del territorio nacional.

En la costa de la provincia de Buenos Aires continúan las condiciones de inestabilidad, con ráfagas de viento del sudoeste y fenómenos asociados al estado del mar.

Antes de salir de casa, consultá el pronóstico del SMN para saber cómo evolucionará el tiempo en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA (Damián Dopacio)

Por su parte, Mendoza, Neuquén y Río Negro permanecen bajo seguimiento por el ingreso de una masa de aire frío que favorecerá nevadas de distinta intensidad en la región cordillerana y un marcado descenso de las temperaturas.

En cambio, provincias como Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos permanecerán bajo la influencia de un sistema de alta presión, por lo que no se esperan precipitaciones durante la jornada.

Pronóstico extendido: cuándo vuelve el buen tiempo

El pronóstico extendido indica que el tiempo estable se mantendrá en el AMBA durante el resto de la semana.

Pronóstico extendido. Foto: Servicio Meteorológico Nacional.

Entre el miércoles 22 y el jueves 23 se espera una rotación del viento hacia el norte, lo que permitirá un ascenso gradual de las temperaturas. Las máximas irán aumentando día tras día y podrían acercarse a los 20°C hacia el fin de semana.

Aunque las mañanas continuarán siendo frías, la ausencia de lluvias y el ingreso de aire más templado favorecerán tardes más agradables en la región metropolitana.

ClimaServicio Meteorológico NacionalBuenos Aires
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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