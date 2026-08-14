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Pronóstico en Buenos Aires: cómo estará el clima hoy, 14 de agosto de 2026

Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 14°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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El pronóstico para Buenos Aires este 14 de agosto de 2026 indica una máxima de 14° y una mínima de . Con vientos de 16 - 34 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
11°
Viento
Este 16 - 31 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Este 11 - 27 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
11°
Viento
Este 10 - 18 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 16 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 14°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:33
Puesta del sol18:20
Horas de luz10h 47m
Fase lunarCreciente
Iluminación5%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Buenos Aires?

Para este 14 de agosto de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:33 y se pone a las 18:20, dando aproximadamente 10h 47m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 14 de agosto de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 16 - 34 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Este 6 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 10° Este 7 - 19 km/h 0% Cubierto
03:00 Este 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Este 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Este 10 - 20 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Este 12 - 21 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Este 13 - 24 km/h 0% Nubes y claros
08:00 10° Este 15 - 27 km/h 0% Nubes y claros
09:00 11° 11° Este 16 - 31 km/h 0% Nubes y claros
10:00 12° 12° Este 16 - 33 km/h 0% Cubierto
11:00 12° 12° Este 15 - 34 km/h 0% Cubierto
12:00 12° 12° Este 15 - 32 km/h 0% Cubierto
13:00 13° 13° Este 14 - 32 km/h 0% Cubierto
14:00 13° 13° Este 13 - 31 km/h 0% Cubierto
15:00 13° 13° Este 12 - 28 km/h 0% Cubierto
16:00 13° 13° Este 12 - 27 km/h 0% Cubierto
17:00 14° 14° Este 11 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 13° 13° Este 12 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 11° 11° Este 10 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 11° 11° Este 10 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 11° 11° Este 10 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 11° 11° Este 10 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 11° 11° Este 10 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 12° 12° Este 11 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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