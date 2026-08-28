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Pronóstico en Buenos Aires: cómo estará el clima hoy, 28 de agosto de 2026

Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 19°. Sin lluvias, el día se presentará niebla.

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Si vivís en Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 19°. Con un cielo niebla, el clima en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 28 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
10°
Viento
Oeste 1 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
16°
Viento
Este 6 - 16 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Sureste 1 - 8 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 9 - 22 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 19°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:16
Puesta del sol18:30
Horas de luz11h 14m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Buenos Aires?

Para este 28 de agosto de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:16 y se pone a las 18:30, dando aproximadamente 11h 14m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 28 de agosto de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 9 - 22 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sureste 2 - 8 km/h 0% Niebla
02:00 Norte 5 - 13 km/h 0% Niebla
03:00 Suroeste 3 - 10 km/h 0% Niebla
04:00 Sur 6 - 11 km/h 0% Niebla
05:00 Sur 5 - 14 km/h 0% Niebla
06:00 Sur 4 - 10 km/h 0% Niebla
07:00 Sur 5 - 10 km/h 0% Niebla
08:00 Sur 8 - 15 km/h 0% Niebla
09:00 10° 12° Oeste 1 - 15 km/h 0% Cubierto
10:00 11° 11° Sureste 2 - 11 km/h 0% Cubierto
11:00 13° 13° Sureste 2 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 15° 15° Este 2 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 16° 16° Noreste 2 - 12 km/h 0% Nubes y claros
14:00 17° 17° Noreste 2 - 13 km/h 0% Nubes y claros
15:00 18° 18° Sureste 2 - 14 km/h 0% Nubes y claros
16:00 18° 18° Este 2 - 13 km/h 0% Nubes y claros
17:00 16° 16° Este 6 - 16 km/h 0% Nubes y claros
18:00 13° 13° Noreste 9 - 19 km/h 0% Nubes y claros
19:00 10° 10° Noreste 9 - 22 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Este 9 - 20 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Noreste 5 - 17 km/h 0% Nubes y claros
22:00 10° Sureste 1 - 8 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Sur 2 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Sureste 3 - 4 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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