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Pronóstico en Santiago del Estero: cómo estará el clima hoy, 28 de agosto de 2026

Hoy en Santiago del Estero se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 22°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Estadio Madre de Ciudades, Santiago del Estero. Foto: NA
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Si vivís en Santiago del Estero o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 22°. Con un cielo parcialmente nuboso, el clima en Santiago del Estero promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 15° para este 28 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
16°
Viento
Sureste 11 - 22 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
22°
Viento
Sureste 11 - 29 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
18°
Viento
Sureste 10 - 17 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 14 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 22°
Mínima: 15°
Sensación Térmica: 16°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:35
Puesta del sol19:01
Horas de luz11h 26m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el clima hoy en Santiago del Estero?

Para este 28 de agosto de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 07:35 y se pone a las 19:01, dando aproximadamente 11h 26m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 28 de agosto de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 14 - 32 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 17° 17° Sur 14 - 32 km/h 0% Cubierto
02:00 16° 16° Sur 14 - 29 km/h 0% Cubierto
03:00 16° 16° Sur 14 - 28 km/h 0% Cubierto
04:00 16° 16° Sur 14 - 29 km/h 0% Cubierto
05:00 16° 16° Sur 14 - 28 km/h 0% Cubierto
06:00 16° 16° Sur 13 - 28 km/h 0% Cubierto
07:00 16° 16° Sureste 11 - 26 km/h 0% Cubierto
08:00 16° 16° Sureste 10 - 22 km/h 0% Cubierto
09:00 16° 16° Sureste 11 - 22 km/h 0% Cubierto
10:00 16° 16° Sur 12 - 24 km/h 0% Cubierto
11:00 17° 17° Sur 11 - 25 km/h 0% Cubierto
12:00 18° 18° Sureste 11 - 26 km/h 0% Cubierto
13:00 19° 19° Sur 12 - 28 km/h 0% Cubierto
14:00 20° 20° Sur 12 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 21° 21° Sur 13 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 21° 21° Sur 12 - 31 km/h 0% Nubes y claros
17:00 22° 22° Sureste 11 - 29 km/h 0% Nubes y claros
18:00 21° 21° Sureste 10 - 25 km/h 0% Nubes y claros
19:00 20° 20° Sureste 8 - 21 km/h 0% Nubes y claros
20:00 19° 19° Sureste 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
21:00 18° 18° Sureste 9 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 18° 18° Sureste 10 - 17 km/h 0% Cubierto
23:00 18° 18° Sureste 11 - 21 km/h 0% Cubierto
24:00 18° 18° Sureste 14 - 27 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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