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Pronóstico en San Luis: cómo estará el clima hoy, 28 de agosto de 2026

Hoy en San Luis se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 20°. Con una probabilidad de lluvia de 50% (0.6 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Merlo, San Luis.
Merlo, San Luis. Foto: NA
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Si vivís en San Luis o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 20°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en San Luis promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 28 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en San Luis: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
11°
Viento
Noreste 4 - 8 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
19°
Viento
Sur 6 - 19 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
12°
Viento
Este 11 - 23 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 24 - 45 km/h. Probabilidad de lluvia: 50% 0.6 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 20°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:48
Puesta del sol19:05
Horas de luz11h 17m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el clima hoy en San Luis?

Para este 28 de agosto de 2026, el pronóstico en San Luis indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 07:48 y se pone a las 19:05, dando aproximadamente 11h 17m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 50% 0.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 28 de agosto de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 24 - 45 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Noreste 24 - 45 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
02:00 12° 12° Noreste 19 - 42 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
03:00 11° 11° Noreste 11 - 32 km/h 0% Nubes y claros
04:00 10° 10° Noreste 6 - 21 km/h 0% Cielo despejado
05:00 10° Noreste 2 - 12 km/h 0% Cielo despejado
06:00 10° Noreste 2 - 6 km/h 0% Cielo despejado
07:00 10° Este 0 - 4 km/h 0% Cielo despejado
08:00 10° Noreste 2 - 3 km/h 0% Soleado
09:00 11° 11° Noreste 4 - 8 km/h 0% Soleado
10:00 14° 14° Oeste 3 - 10 km/h 0% Soleado
11:00 15° 15° Suroeste 4 - 14 km/h 0% Soleado
12:00 17° 17° Oeste 7 - 20 km/h 0% Soleado
13:00 18° 18° Oeste 8 - 24 km/h 0% Soleado
14:00 19° 19° Suroeste 9 - 24 km/h 0% Nubes y claros
15:00 19° 19° Suroeste 7 - 24 km/h 0% Nubes y claros
16:00 19° 19° Suroeste 7 - 21 km/h 0% Nubes y claros
17:00 19° 19° Sur 6 - 19 km/h 0% Soleado
18:00 18° 18° Sureste 6 - 16 km/h 0% Soleado
19:00 16° 16° Sureste 4 - 14 km/h 0% Soleado
20:00 14° 14° Este 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
21:00 13° 13° Este 12 - 23 km/h 0% Cielo despejado
22:00 12° 12° Este 11 - 23 km/h 0% Cielo despejado
23:00 11° 11° Noreste 7 - 20 km/h 0% Cielo despejado
24:00 12° 12° Noreste 6 - 14 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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