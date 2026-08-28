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Pronóstico en Santa Cruz: cómo estará el clima hoy, 28 de agosto de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de -1° y una máxima de 7°. Sin lluvias, el día se presentará niebla.

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Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.
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Si vivís en Santa Cruz o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo niebla, el clima en Santa Cruz promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los -1° para este 28 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
-1°
Viento
Este 2 - 5 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Sureste 3 - 11 km/h
Lluvia
0%
Noche
Neblina
Viento
Norte 7 - 11 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de -1° y llegará a una máxima de .

Viento: 11 - 17 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de -1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 10° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 7°
Mínima: -1°
Sensación Térmica: -1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:22
Puesta del sol18:55
Horas de luz10h 33m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz?

Para este 28 de agosto de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de -1° y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 08:22 y se pone a las 18:55, dando aproximadamente 10h 33m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 28 de agosto de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 11 - 17 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 11 - 12 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Oeste 7 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Oeste 4 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Noroeste 2 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Oeste 2 - 3 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Sur 1 - 3 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 -1° Suroeste 0 - 2 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 -1° Oeste 0 - 2 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 -1° Este 2 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Este 4 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Este 4 - 11 km/h 0% Cubierto
12:00 Este 5 - 12 km/h 0% Cubierto
13:00 Noreste 7 - 15 km/h 0% Cubierto
14:00 Noreste 7 - 17 km/h 0% Cubierto
15:00 Este 6 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 Este 4 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Sureste 3 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Sureste 2 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Este 4 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Noreste 4 - 8 km/h 0% Neblina
21:00 Noreste 5 - 9 km/h 0% Niebla
22:00 Norte 7 - 11 km/h 0% Neblina
23:00 Noroeste 9 - 13 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Oeste 11 - 17 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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