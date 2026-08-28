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Pronóstico en Tierra del Fuego: cómo estará el clima hoy, 28 de agosto de 2026

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de -1° y una máxima de 6°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (0.7 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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Parque Nacional Tierra del Fuego.
Parque Nacional Tierra del Fuego. Foto: Parques Nacionales
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Si vivís en Tierra del Fuego o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, el clima en Tierra del Fuego promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los -1° para este 28 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 6 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Oeste 3 - 11 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Oeste 3 - 15 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de -1° y llegará a una máxima de .

Viento: 7 - 15 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.7 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 0°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 6°
Mínima: -1°
Sensación Térmica: 0°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:23
Puesta del sol18:45
Horas de luz10h 22m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el clima hoy en Tierra del Fuego?

Para este 28 de agosto de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de -1° y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 08:23 y se pone a las 18:45, dando aproximadamente 10h 22m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 0.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 28 de agosto de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 7 - 15 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 7 - 9 km/h 0% Cubierto
02:00 Norte 6 - 11 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 Norte 4 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Norte 5 - 14 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Noroeste 5 - 14 km/h 0% Nubes y claros
06:00 -1° -1° Noroeste 5 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 -1° -1° Noroeste 5 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 -1° -1° Norte 5 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Norte 6 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Norte 5 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Noroeste 2 - 13 km/h 0% Nubes y claros
12:00 Sur 1 - 10 km/h 0% Nubes y claros
13:00 Suroeste 2 - 11 km/h 0% Nubes y claros
14:00 Suroeste 2 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 Suroeste 2 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 Oeste 3 - 11 km/h 0% Nubes y claros
17:00 Oeste 3 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Oeste 4 - 12 km/h 0% Cubierto
19:00 Oeste 4 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Oeste 3 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Oeste 3 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Oeste 3 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Suroeste 3 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Suroeste 3 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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